ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Niké ligy.
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|5. sep 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Niké ligy: MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín.

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2026/2027
05.09.2026 o 18:00
7. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového prenosu z Nike ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín.

MFK Zemplín Michalovce

Zverenci Antona Šoltisa majú na svojom konte po šiestom kole 7 nazbieraných bodov a majú negatívne skóre 5:7. Aktuálne patrí Michalovciam priebežná 6. pozícia. Zemplínčania odohrali svoj posledný ligový zápas na trávniku Slovana Bratislava a po výbornom výkone sa tešili z prekvapujúceho víťazstva 2:1. Uvidíme ako sa bude domácim dariť dnes proti Trenčínu.

AS Trenčín

Hostia z Trenčína zaknihovali minulý týždeň prvú ligovú výhru v tejto sezóne. Na domácom trávniku sa im podarilo zdolať nevyspytateľný Ružomberok tesne 2:1. Trenčín má na svojom konte po šiestom kole 5 bodov, ale má o jeden zápas menej ako Michalovce. AS sa aktuálne nachádza na 9. pozícii s negatívnym skóre 7:11.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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    dnes 15:00
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