ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
05.09.2026 o 18:00
7. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového prenosu z Nike ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín.
MFK Zemplín Michalovce
Zverenci Antona Šoltisa majú na svojom konte po šiestom kole 7 nazbieraných bodov a majú negatívne skóre 5:7. Aktuálne patrí Michalovciam priebežná 6. pozícia. Zemplínčania odohrali svoj posledný ligový zápas na trávniku Slovana Bratislava a po výbornom výkone sa tešili z prekvapujúceho víťazstva 2:1. Uvidíme ako sa bude domácim dariť dnes proti Trenčínu.
AS Trenčín
Hostia z Trenčína zaknihovali minulý týždeň prvú ligovú výhru v tejto sezóne. Na domácom trávniku sa im podarilo zdolať nevyspytateľný Ružomberok tesne 2:1. Trenčín má na svojom konte po šiestom kole 5 bodov, ale má o jeden zápas menej ako Michalovce. AS sa aktuálne nachádza na 9. pozícii s negatívnym skóre 7:11.
MFK Zemplín Michalovce
Zverenci Antona Šoltisa majú na svojom konte po šiestom kole 7 nazbieraných bodov a majú negatívne skóre 5:7. Aktuálne patrí Michalovciam priebežná 6. pozícia. Zemplínčania odohrali svoj posledný ligový zápas na trávniku Slovana Bratislava a po výbornom výkone sa tešili z prekvapujúceho víťazstva 2:1. Uvidíme ako sa bude domácim dariť dnes proti Trenčínu.
AS Trenčín
Hostia z Trenčína zaknihovali minulý týždeň prvú ligovú výhru v tejto sezóne. Na domácom trávniku sa im podarilo zdolať nevyspytateľný Ružomberok tesne 2:1. Trenčín má na svojom konte po šiestom kole 5 bodov, ale má o jeden zápas menej ako Michalovce. AS sa aktuálne nachádza na 9. pozícii s negatívnym skóre 7:11.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body