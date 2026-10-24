Výmena trénera mala okamžitý efekt. Futbalisti Podbrezovej strelili Michalovciam štyri góly

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová oslavujú gól.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová oslavujú gól. (Autor: Facebook / FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|24. okt 2026 o 17:22
ShareTweet0

Hetrik za necelých 20 minút strelil Balsa Mrvaljevic.

Niké liga - 12. kolo

Michalovce - Podbrezová 1:4 (0:1)

Góly: 82. Lopez – 8. Chrien, 69., 76. a 87. Mrvaljevič

Rozhodcovia: Dohál – Juhos, Poruban, ŽK: Lemishko, Dzotsenidze – Chrien, Lampreht, Kejval, Paraj, ČK: 90.+1 Cottrell (Mich.) po faule.

Michalovce: Jakubech – Brosnan (Tae-rang), Pauschek, Dzotsenidze, Bahi (Michailov) – Pilling – Danek (46. Theofanopoulos), Cottrell, Korba (46. Zubairu), Lemishko – Mashike (79. Lopez)

Podbrezová: Domaniský – Lampreht, Luka, Kejval – Kováčik, Chiminec (58. Deml), Štefánik (68. Rusnák), Tijani (46. Paraj) – Chrien (81. Amoafo) – Mrvaljevič, Silagadze (46. Chyla)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 4:1 v sobotňajšom zápase 12. kola Niké ligy.

Bolo to pre nich prvé víťazstvo po dvoch prehrách, ktoré zároveň znamenalo úspešnú premiéru trénera Borisa Godála, ktorý počas týždňa vystriedal Štefana Markulíka.

Čiernohorský útočník Balsa Mrvaljevič sa na víťazstve hostí podieľal prvým hetrikom v slovenskej lige.

Michalovce získali z uplynulých troch duelov iba bod a na ich konte je naďalej 14 bodov.

Hostia boli v prvom polčase nebezpečnejší, častejšie sa dostali k streľbe a 8. minúte išli do vedenia. Skóre otvoril Chrien po tom, čo sa dostal za obranu MFK - 0:1.

Podbrezová mala do prestávky aj ďalšie príležitosti, no nezvýšila svoj náskok. Brankár Jakubech podržal Michalovce aj po zmene strán, no v 69. minúte spravil fatálnu chybu v rozohrávke.

Loptu poslal priamo na Mrvaljeviča, ktorý pohotovo upravil na 0:2 a začal cestu za hetrikom.

Tento moment otriasol domácimi, ktorí spravili v 76. minúte ďalšiu chybu v defenzíve a Mrvaljevič strelil po prečíslení tretí gól hostí - 0:3.

Domácich divákov potešil v 82. minúte Lopez, keď zblízka dorazil loptu za Domaniského - 1:3.

Stíhacia jazda Michaloviec sa však nekonala, naopak, Mrvaljevič v 87. minúte efektnou strelou spoza šestnástky uzavrel skóre - 1:4.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Sklamaní futbalisti Slovana Bratislava.
    Sklamaní futbalisti Slovana Bratislava.
    Fatálne zlyhanie futbalistov Slovana. Proti nováčikovi ligy stratili dvojgólový náskok
    dnes 17:3016
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Výmena trénera mala okamžitý efekt. Futbalisti Podbrezovej strelili Michalovciam štyri góly