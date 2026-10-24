Výmena trénera mala okamžitý efekt. Futbalisti Podbrezovej strelili Michalovciam štyri góly

Niké liga - 12. kolo
Michalovce - Podbrezová 1:4 (0:1)
Góly: 82. Lopez – 8. Chrien, 69., 76. a 87. Mrvaljevič
Rozhodcovia: Dohál – Juhos, Poruban, ŽK: Lemishko, Dzotsenidze – Chrien, Lampreht, Kejval, Paraj, ČK: 90.+1 Cottrell (Mich.) po faule.
Michalovce: Jakubech – Brosnan (Tae-rang), Pauschek, Dzotsenidze, Bahi (Michailov) – Pilling – Danek (46. Theofanopoulos), Cottrell, Korba (46. Zubairu), Lemishko – Mashike (79. Lopez)
Podbrezová: Domaniský – Lampreht, Luka, Kejval – Kováčik, Chiminec (58. Deml), Štefánik (68. Rusnák), Tijani (46. Paraj) – Chrien (81. Amoafo) – Mrvaljevič, Silagadze (46. Chyla)
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Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 4:1 v sobotňajšom zápase 12. kola Niké ligy.
Bolo to pre nich prvé víťazstvo po dvoch prehrách, ktoré zároveň znamenalo úspešnú premiéru trénera Borisa Godála, ktorý počas týždňa vystriedal Štefana Markulíka.
Čiernohorský útočník Balsa Mrvaljevič sa na víťazstve hostí podieľal prvým hetrikom v slovenskej lige.
Michalovce získali z uplynulých troch duelov iba bod a na ich konte je naďalej 14 bodov.
Hostia boli v prvom polčase nebezpečnejší, častejšie sa dostali k streľbe a 8. minúte išli do vedenia. Skóre otvoril Chrien po tom, čo sa dostal za obranu MFK - 0:1.
Podbrezová mala do prestávky aj ďalšie príležitosti, no nezvýšila svoj náskok. Brankár Jakubech podržal Michalovce aj po zmene strán, no v 69. minúte spravil fatálnu chybu v rozohrávke.
Loptu poslal priamo na Mrvaljeviča, ktorý pohotovo upravil na 0:2 a začal cestu za hetrikom.
Tento moment otriasol domácimi, ktorí spravili v 76. minúte ďalšiu chybu v defenzíve a Mrvaljevič strelil po prečíslení tretí gól hostí - 0:3.
Domácich divákov potešil v 82. minúte Lopez, keď zblízka dorazil loptu za Domaniského - 1:3.
Stíhacia jazda Michaloviec sa však nekonala, naopak, Mrvaljevič v 87. minúte efektnou strelou spoza šestnástky uzavrel skóre - 1:4.