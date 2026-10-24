Behali sme ako slepé kurčatá, priznal Pauschek. Hráč Podbrezovej strelil po ťažkom týždni hetrik

Podbrezovčania cestovali do Michaloviec po ťažkom týždni, keď len dva dni pred ligovým zápasom vedenie odvolalo hlavného trénera Štefana Markulíka.
Ale potvrdili, že im michalovský trávnik sedí. V zápase tabuľkových susedov dopriali dočasnému hlavnému trénerovi Borisovi Godálovi štvorgólové víťazstvo 4:1 po tom, čo od prvého gólu v ôsmej minúte boli pánmi na ihrisku.
Domáci Michalovčania naopak natiahli dlhé predlhé obdobie od chvíle, kedy sa naposledy tešili z domáceho víťazstva nad konkurentom v boji o prvú šestku. Naposledy sa tak stalo pred vyše štyrmi rokmi.
Pritom v úvode to vyzeralo z pohľadu domácich dobre. Mali aktivitu na svojich kopačkách.
Ale prišlo zaváhanie v defenzíve, dobrá lopta za obranu od Luku Silagadzeho a Martin Chrien hneď z prvej veľkej šance hostí otvoril skóre.
„S Podbrezovou nemáme dobrú bilanciu. Chceli sme to zmeniť a s tým odhodlaním sme išli do zápasu. Po tom ľahkom prvom góle sa naša hra rozsypala. Súpera sme nevedeli zachytávať v strednej zóne.
Nevedeli sme využiť ani náznaky, keď sme sa dostali do finálnej zóny. Jednoducho sme to riešili zle,“ priznal po zápase tréner domácich Anton Šoltis.
VIDEO: Tréner Boris Godál hodnotí zápas
Jakubech s dávkou smoly naštartoval Mrvaljeviča
Tri polčasové zmeny v zostave Michaloviec síce priniesli zdanlivé oživenie hry, ale nie vytúžené ovocie v podobe zvratu v obraze hry či výsledku.
Kalich horkosti si do dna vypil brankár Adam Jakubech, ktorý držal svoj tím nad vodou a už v nevydarenom prvom polčase zlikvidoval dve či tri čisté gólové šance hostí. Rovnako čaroval aj v druhom polčase, za čo mu kredit dali aj hostia.
Ale v polovici druhého polčasu ho spoluhráči opäť raz zašili prihrávkou dozadu pred vlastné pokutové územie, odkop mu nevyšiel a pristál u napádajúceho Balšu Mrvaljeviča a ten nemal problém poslať loptu do odkrytej bránky.
O sedem minút neskôr ďalšia pomalá rozohrávka vyrobila problém Tornikemu Dzodzenidzemu, loptu mu v stredovom kruhu vypichol René Páraj a na konci rýchleho brejku bol druhý gól Mrvaljeviča.
Posledným striedajúcim hráčom domácich bol dvanásť minút pred koncom José López a štyri minúty po príchode na ihrisko vykresal iskierku nádeje. O ďalšie štyri
minúty ju parádnou strelou spoza šestnástky zahasil čiernohorský útočník Mrvaljevič, ktorý za necelých dvadsať minút zaznamenal čistý hetrik.
Takto môžeme na prvú šestku zabudnúť
„Dnes nám chýbal ten drajv, čo sme mali minulý týždeň. Musíme apelovať na hráčov, aby sa v takýchto zápasoch do toho viac vložili a nemali toľko strachu, ako po tom prvom góle,“ hľadal dôvody zlyhania svojho mužstva Šoltis a pripustil, že je to možno aj o skúsenostiach.
„Na to sa nemôžeme vyhovárať. Mladí hráči ich určite potrebujú zbierať. Asi to chce ešte trochu času, aby vedeli pracovať so zápasom, keď sa od začiatku nevyvíja priaznivo.
Ale musia sa počas takéhoto zápasu na ihrisku aj inak správať, aby to mal súper trochu ťažšie, nie ako dnes,“ dodal Šoltis.
Poriadne nahnevaný bol po zápase domáci kapitán Lukáš Pauschek. „Nič, nemám, čo k tomu povedať,“ reagoval najprv stručne. Potom sa rozhovoril.
„Prvý polčas nebol dobrý, ale stále to bolo len 0:1. Cez polčas si povieme, že do toho musíme dať emóciu, pohyb, život.
Vyjdeme von a stále som to tam nevidel. Jednoducho, keď sa chceme takto prezentovať, môžeme zabudnúť na prvú šestku a rovno sa pozerať dole. Alebo si vstúpiť do svedomia, každý jeden od seba, a začať na ihrisku makať a bojovať.
To, že nevyjde nejaká prihrávka, sa stane. Ale to, že tam beháme ako slepé kurčatá, všade a nikde, to nemôže byť,“ neskrýval Pauschek rozhorčenie.
Mrvaljeviča v polčase všetci podržali
Na druhej strane u Podbrezovčanov pochopiteľne prevládali pozitívne emócie.
„Sme radi, že sme sa po ťažkom týždni zomkli a dokázali tu zvíťaziť. Tešíme sa aj z Balšovho hetriku, už v prvom polčase mal nejaké šance, rovnako ako ja. Ale podržali sme ho aj my aj tréner a v druhom nám to vrátil,“ pochválil svojho parťáka z útoku Martin Chrien.
Priznal, že za krátky čas, nemali s novým trénerom ani veľmi čo meniť. „Dal nám trochu voľnosti a oplatilo sa,“ dodal Chrien.
Borisa Godála, ktorého vedenie klubu dočasne poverilo vedením mužstva, tiež potešila efektivita, s ktorou mali Podbrezovčania problém. A rovnako aj hetrik Mrvaljeviča.
„Som rád, že sa strelecky zobudil. Aj v minulých zápasoch sme si vytvárali šance, aj dnes ich bolo veľa, skvelými zákrokmi sa zaskvel aj Jakubech, ale dali sme štyri góly. Až na pár drobných chybičiek, to bol z našej strany veľmi slušný výkon,“ dodal Godál.
VIDEO: Hráč Podbrezovej Martin Chrien hodnotí zápas
Godál len dočasnou metlou
Godál, ktorý sa na pozíciu hlavného trénera posunul z asistentskej, veľa času na vlastnú prácu s mužstvom nemal.
„Mojou výhodou bolo to, že s niektorými hráčmi som hrával, hoci býva ťažké si v takom prípade vybudovať autoritu. Ale snažil som sa to využiť práve tým opačným smerom, aby mi hráči, či už mne, alebo celému štábu preukázali rešpekt a hlavne rešpekt medzi sebou.
Pretože asi najdôležitejšie bolo, veriť v to, čo sme im povedalia čo sme im za tých pár hodín tlačili do hlavy. A som strašne rád, že to splnili,“ prezradil Godál, ktorý vie, že je len dočasnou metlou po odchode Štefana Markulíka a nepredpokladá, že by pri mužstve ako hlavný tréner napriek úspešnému štartu zotrval.
Dôvodom je, že nemá ešte uzavreté všetky licenčné náležitosti.
Podbrezovčania sa minimálne do uzavretia programu 12. kola osamostatnili na piatej priečke tabuľky. Chrien si nemyslí, že by sa im dýchalo ľahšie.
„Je to určite pozitívne, ale v najbližšom kole nás čaká ťažký zápas so Slovanom a určite sa aj v ňom budeme snažiť získať nejaké body,“ dodal.
Nielen defenzíva, ale aj červený problém
Nielen zranenia defenzívnych hráčov trápia Michalovce. Začínajú mať aj veľký červený problém.
Už tretíkrát v sezóne videl ich hráč priamu červenú kartu, ktorú hlavný rozhodca Martin Dohál ukázal v samom závere zápasu jednému z ťahúňov mužstva Benovi Cortrellovi.
Dvakrát sa to stalo Martinovi Koscelníkovi už v prvých polčasoch, naposledy pred týždňom v zápase s Košicami a od disciplinárnej komisie dostal trojtýždňový dištanc.
„Asi to vyplývalo z frustrácie, ale musíme si také veci ustriehnuť. Nepomohol ani nám, ani sebe. Budeme mať mimo ďalšieho hráča. Určite to budeme riešiť. Za stavu 4:1 je takýto zákrok úplne zbytočný,“ komentoval ďalšiu nepríjemnosť tréner Šoltis.
Neteší ho ani to, že jeho mužstvo dokázalo po dlhej reprezentačnej prestávke z troch domácich ligových zápasov v rade vydolovať len jeden bod za remízu s Košicami.
„Určite sme mali iné predstavy. Musíme brať to, čo je a pozerať sa dopredu,“ dodal Šoltis, ktorého zverencov teraz čakajú dva zápasy na ihriskách súperov – na trávniku Žiliny a Komárna.