ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy.
MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|24. okt 2026 o 12:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová.

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 12. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2026/2027
24.10.2026 o 15:30
12. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Juhos, Poruban..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a FK Železiarne Podbrezová.

MFK Zemplín Michalovce

Zemplín sa dnes bude musieť zaobísť bez potrestaného Martina Koscelníka, ktorý Košičanovi Dominikovi Kružliakovi privodil zranenie nohy a svoj počin uvidel červenú kartu. Oslabenie ale neovplyvnilo žlto-modrých, pretože po hrúbke obrany vyrovnal na 1:1 Mashike a východoslovenské derby tak nemalo svojho víťaza.

FK Železiarne Podbrezová

Jedna výhra z piatich vystúpení stála miesto pri kormidle Podbrezovej Štefana Markulíka. Mladý tréner zo Spiša strávil v klube železiarov úctyhodných päť a pol roka. V súčasnosti zbiera ešte cennejšie skúsenosti po boku Vladimíra Weissa staršieho pri reprezentácii. Hostí dočasne povedie doterajší asistent Boris Godál.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy.online
    MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy.online
    ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)
    dnes 12:30
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