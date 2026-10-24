ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 12. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
24.10.2026 o 15:30
12. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Juhos, Poruban..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a FK Železiarne Podbrezová.
MFK Zemplín Michalovce
Zemplín sa dnes bude musieť zaobísť bez potrestaného Martina Koscelníka, ktorý Košičanovi Dominikovi Kružliakovi privodil zranenie nohy a svoj počin uvidel červenú kartu. Oslabenie ale neovplyvnilo žlto-modrých, pretože po hrúbke obrany vyrovnal na 1:1 Mashike a východoslovenské derby tak nemalo svojho víťaza.
FK Železiarne Podbrezová
Jedna výhra z piatich vystúpení stála miesto pri kormidle Podbrezovej Štefana Markulíka. Mladý tréner zo Spiša strávil v klube železiarov úctyhodných päť a pol roka. V súčasnosti zbiera ešte cennejšie skúsenosti po boku Vladimíra Weissa staršieho pri reprezentácii. Hostí dočasne povedie doterajší asistent Boris Godál.
MFK Zemplín Michalovce
Zemplín sa dnes bude musieť zaobísť bez potrestaného Martina Koscelníka, ktorý Košičanovi Dominikovi Kružliakovi privodil zranenie nohy a svoj počin uvidel červenú kartu. Oslabenie ale neovplyvnilo žlto-modrých, pretože po hrúbke obrany vyrovnal na 1:1 Mashike a východoslovenské derby tak nemalo svojho víťaza.
FK Železiarne Podbrezová
Jedna výhra z piatich vystúpení stála miesto pri kormidle Podbrezovej Štefana Markulíka. Mladý tréner zo Spiša strávil v klube železiarov úctyhodných päť a pol roka. V súčasnosti zbiera ešte cennejšie skúsenosti po boku Vladimíra Weissa staršieho pri reprezentácii. Hostí dočasne povedie doterajší asistent Boris Godál.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body