Východniarske derby víťaza nenašlo. Michalovce však hrali vyše hodiny v oslabení

Niké liga - 10. kolo
Michalovce - Košice 1:1 (1:1)
Góly: 35. Mashike - 31. Maraš (11 m)
Rozhodcovia: Fúsek – Pacák, Bobko, ŽK: Cottrell – Kakay, Magda, ČK: 22. Koscelník (Mich.).
Michalovce: Jakubech – Čurma (62. Danek), Pauschek, Dzotsenidze, Bahi – Cottrell (90. Mihajlov), Pilling, Korba – Koscelník, Mashike (70. Walczak), Lemiško
Košice: Kira - Damjanovič, Kóša, Kružliak (20. Magda) - Kakay (85. Seguči), Lichý, Gallovič (57. Sovič), Madleňák - Palumets (57. Dimun) - Rehuš (85. Mateáš), Maraš
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Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v nedeľňajšom dueli 11. kola Niké ligy s FC Košice 1:1.
Oba tímy majú naďalej po 14 bodov rovnako ako priebežne siedma Podbrezová, ktorá klesla v tabuľke tesne za prvú šestku.
Všetko zásadné sa udialo ešte v prvom polčase. V 17. minúte domáci Koscelník fauloval obrancu Košíc Kružliaka, ktorý následne odstúpil pre zranenie.
Rozhodca Fúsek sa po porade s VAR rozhodol pre červenú kartu pre domáceho hráča.
Onedlho bol VAR opäť v akcii a odhalil ruku domáceho obrancu Čurmu v šestnástke a Maraš z následnej penalty poslal hostí do vedenia - 0:1.
Michalovce vyrovnali v 35. minúte, keď obranca Košíc Kóša spravil chybu, Mashike mu vzal loptu a prekonal Kiru - 1:1.
Hostia mali v druhom polčase herne navrch, celkovo sa v ňom dostali až k 21 streleckým pokusom, z ktorých išlo sedem na bránu.
Do viacerých sľubných šancí sa dostal Maraš, no brankár Jakubech bol veľkou oporou oslabených Michalovčanov.