Východniarske derby víťaza nenašlo. Michalovce však hrali vyše hodiny v oslabení

Sebastian Kóša (Košice) a Elvis Mashike (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
Fotogaléria (6)
Sebastian Kóša (Košice) a Elvis Mashike (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. okt 2026 o 17:26
ShareTweet0

Michalovce nechali Košice vo vedení len štyri minúty.

Niké liga - 10. kolo

Michalovce - Košice 1:1 (1:1)

Góly: 35. Mashike - 31. Maraš (11 m)

Rozhodcovia: Fúsek – Pacák, Bobko, ŽK: Cottrell – Kakay, Magda, ČK: 22. Koscelník (Mich.).

Michalovce: Jakubech – Čurma (62. Danek), Pauschek, Dzotsenidze, Bahi – Cottrell (90. Mihajlov), Pilling, Korba – Koscelník, Mashike (70. Walczak), Lemiško

Košice: Kira - Damjanovič, Kóša, Kružliak (20. Magda) - Kakay (85. Seguči), Lichý, Gallovič (57. Sovič), Madleňák - Palumets (57. Dimun) - Rehuš (85. Mateáš), Maraš

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v nedeľňajšom dueli 11. kola Niké ligy s FC Košice 1:1.

Oba tímy majú naďalej po 14 bodov rovnako ako priebežne siedma Podbrezová, ktorá klesla v tabuľke tesne za prvú šestku.

Všetko zásadné sa udialo ešte v prvom polčase. V 17. minúte domáci Koscelník fauloval obrancu Košíc Kružliaka, ktorý následne odstúpil pre zranenie.

Fotogaléria zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - FC Košice (Niké liga, 11. kolo)
Anton Šoltis reaguje pred zápasom 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
Elvis Mashike (Michalovce) a Dominik Kružliak (Košice) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
Sebastian Kóša (Košice) a Elvis Mashike (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
Matej Madleňák (Košice) a Ben Cottrell (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
6 fotografií
Peter Černák reaguje pred zápasom 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.Dávid Gallovič (Košice) hlavičkuje loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.

Rozhodca Fúsek sa po porade s VAR rozhodol pre červenú kartu pre domáceho hráča.

Onedlho bol VAR opäť v akcii a odhalil ruku domáceho obrancu Čurmu v šestnástke a Maraš z následnej penalty poslal hostí do vedenia - 0:1.

Michalovce vyrovnali v 35. minúte, keď obranca Košíc Kóša spravil chybu, Mashike mu vzal loptu a prekonal Kiru - 1:1.

Hostia mali v druhom polčase herne navrch, celkovo sa v ňom dostali až k 21 streleckým pokusom, z ktorých išlo sedem na bránu.

Do viacerých sľubných šancí sa dostal Maraš, no brankár Jakubech bol veľkou oporou oslabených Michalovčanov.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Sebastian Kóša (Košice) a Elvis Mashike (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
    Sebastian Kóša (Košice) a Elvis Mashike (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
    Východniarske derby víťaza nenašlo. Michalovce však hrali vyše hodiny v oslabení
    dnes 17:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Východniarske derby víťaza nenašlo. Michalovce však hrali vyše hodiny v oslabení