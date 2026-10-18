ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FC Košice dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
18.10.2026 o 15:30
11. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Fúsek – Pacák, Bobko..
Prenos
Úvodné zostavy:
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Čurma, Pauschek (C), Dzotsenidze, Bahi – Cottrell, Pilling, Korba – Koscelník, Mashike Sukisa, Lemishko.
Náhradníci: P. Lukáč – Brosnan, Danek, López, Mihhailov, Park, Theofanopoulos, Walczak, Zubairu.
Tréner: Anton Šoltis.
FC KOŠICE: Kira – S. Kóša, Damjanovič, Kružliak (C) – Kakay, Lichý, Gallovič, Madleňák – Palumets – Rehuš, Maraš.
Náhradníci: Kalanin – Dimun, Julardžija, Lukacevic, Magda, Mateáš, Seguchi, Sovič.
Tréner: Peter Černák.
Rozhodca: Fúsek – Pacák, Bobko.
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Čurma, Pauschek (C), Dzotsenidze, Bahi – Cottrell, Pilling, Korba – Koscelník, Mashike Sukisa, Lemishko.
Náhradníci: P. Lukáč – Brosnan, Danek, López, Mihhailov, Park, Theofanopoulos, Walczak, Zubairu.
Tréner: Anton Šoltis.
FC KOŠICE: Kira – S. Kóša, Damjanovič, Kružliak (C) – Kakay, Lichý, Gallovič, Madleňák – Palumets – Rehuš, Maraš.
Náhradníci: Kalanin – Dimun, Julardžija, Lukacevic, Magda, Mateáš, Seguchi, Sovič.
Tréner: Peter Černák.
Rozhodca: Fúsek – Pacák, Bobko.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 11. kola Niké ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a FC KOŠICE.
MFK Zemplín Michalovce
Pred Michalovčanmi je druhý domáci duel. V tomto prípade východoslovenské derby. Zemplín chce napraviť posledné zlyhanie. Proti Dunajskej Strede sa len zúčastnil zápasu. Vo všetkých činnostiach ťahal za kratší koniec a výsledok 0:3 to len celé podčiarkol.
FC KOŠICE
Nedobrý duel majú za sebou aj Košičania, ale v porovnaní s Michalovcami mal pre nich aspoň hodnotu jedného bodu. Ten doslova vydrel poslednou strelou na svätyňu Komárna v 95. minúte Milan Rehuš. Hostia sa v prípade výhry presunú na piate miesto, no ak zaváhajú, vypadnú z hornej šestky.
MFK Zemplín Michalovce
Pred Michalovčanmi je druhý domáci duel. V tomto prípade východoslovenské derby. Zemplín chce napraviť posledné zlyhanie. Proti Dunajskej Strede sa len zúčastnil zápasu. Vo všetkých činnostiach ťahal za kratší koniec a výsledok 0:3 to len celé podčiarkol.
FC KOŠICE
Nedobrý duel majú za sebou aj Košičania, ale v porovnaní s Michalovcami mal pre nich aspoň hodnotu jedného bodu. Ten doslova vydrel poslednou strelou na svätyňu Komárna v 95. minúte Milan Rehuš. Hostia sa v prípade výhry presunú na piate miesto, no ak zaváhajú, vypadnú z hornej šestky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body