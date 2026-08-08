ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (3. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a KFC Komárno dnes hrajú zápas 3. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
08.08.2026 o 18:00
3. kolo
Michalovce
1:1
(0:1, 1:0)
90+7 minúta
Ukončený
KFC Komárno
Prehľad
Góly: 63. Bednár – 20. Bernát (Krčík). ŽK: 44. Lemishko (MIC), 45. Volanakis (MIC), 90+2. Kalemi (MIC) – 41. Domonkos (KFC), 61. Pillár (KFC), 90+1. Muritala (KFC). ČK: 73. Dlubáč (KFC). Rozhodca: Choreň – Štofik, Cisko.
Prenos
Michalovce remizovali s Komárnom 1:1. Skóre zápasu otvoril Bernát, no vyrovnať sa po parádnom priamom kope podarilo Bednárovi. Po červenej karte Dlubáča zo 73. minúty mali Zemplínčania ideálnu príležitosť otočiť tento zápas, no tímy si napokon body podelili. Michalovce sa v ďalšom kole predstavia v Trnave. Komárno čaká domáce derby s DAC.
MFK Zemplín Michalovce – KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 63. Bednár – 20. Bernát (Krčík). ŽK: 44. Lemishko (MIC), 45. Volanakis (MIC), 90+2. Kalemi (MIC) – 41. Domonkos (KFC), 61. Pillár (KFC), 90+1. Muritala (KFC). ČK: 73. Dlubáč (KFC). Rozhodca: Choreň – Štofik, Cisko.
Držení míče: 52 % : 48 %.
Střely na branku: 4:4. Střely mimo: 6:3. Rohy: 4:7. Ofsajdy: 2:2. Fauly: 11:18.
Góly: 63. Bednár – 20. Bernát (Krčík). ŽK: 44. Lemishko (MIC), 45. Volanakis (MIC), 90+2. Kalemi (MIC) – 41. Domonkos (KFC), 61. Pillár (KFC), 90+1. Muritala (KFC). ČK: 73. Dlubáč (KFC). Rozhodca: Choreň – Štofik, Cisko.
Držení míče: 52 % : 48 %.
Střely na branku: 4:4. Střely mimo: 6:3. Rohy: 4:7. Ofsajdy: 2:2. Fauly: 11:18.
90+7
Koniec zápasu.
90+6
Štandardka pre domácich.
90+6
Michalovce s poslednou šancou na zisk plného počtu bodov z tohto zápasu.
90+5
Cervantes to následne vyskúšal aj sám, no veľmi nepresne.
90+4
Cervantesov center odvrátil hlavou Pillár.
90+3
Domonkos zostáva po faule Kalemho ležať na hracej ploche a bude ošetrovaný.
90+2
Žltá karta pre tím MFK Zemplín Michalovce (Oresti Kalemi).
90+2
Žltú kartu vidí aj tréner hostí Norbert Czibor.
90+1
Žltá karta pre tím KFC Komárno (Yunusa Muritala).
90
Michalovčania naďalej s útočným náporom.
89
Center Mikhailova vyrazil Pindroch.
87
Dzotsenidze fauloval Muritalu.
86
Michalovce na útočnej polovici.
85
Muritala zahral rukou.
85
Rohový kop pre KFC.
84
Komárno po dlhšej dobe v desiatich na útočnej polovici.
83
Ofsajd Komárna.
83
Striedanie v tíme MFK Zemplín Michalovce:
z ihriska odchádza Ben Cottrell, prichádza Noa Cervantes.
z ihriska odchádza Ben Cottrell, prichádza Noa Cervantes.
82
Kalemi s nedovoleným zákrokom.
81
Muritala to už po niekoľkých sekundách na trávniku vyskúšal z diaľky, no napokon mieril mimo Jakubechovej brány.
81
Striedanie v tíme KFC Komárno:
z ihriska odchádza Jakub Palán, prichádza Christian Bayemi,
z ihriska odchádza Andy Masaryk, prichádza Andriy Gavrylenko,
z ihriska odchádza Jakub Sylvestr, prichádza Yunusa Muritala.
z ihriska odchádza Jakub Palán, prichádza Christian Bayemi,
z ihriska odchádza Andy Masaryk, prichádza Andriy Gavrylenko,
z ihriska odchádza Jakub Sylvestr, prichádza Yunusa Muritala.
80
Výborný center Dzotsenidzeho pred bránu, ktorý len tesne neskončil v sieti!
80
Skvelý prienik Lemishka, ktorý vybojoval rohový kop.
79
Michalovce na polovici súpera.
78
Masaryk zahral rukou.
77
Čurma s nevydareným volejom.
76
Vynikajúci zákrok Pindrocha proti hlavičke Mashikeho! Domáci aspoň s rohovým kopom.
76
Michalovčania mieria vpred a pokúsia sa otočiť zápas.
75
Hra nám pokračuje. Ďalšia štandardka pre Bednára, z tej predošlej skóroval.
74
Striedanie v tíme KFC Komárno:
z ihriska odchádza Ján Bernát, prichádza Branislav Pindroch.
z ihriska odchádza Ján Bernát, prichádza Branislav Pindroch.
73
Bizárna situácia v Michalovciach! Dlubáč napokon vidí červenú kartu, no ten by ajtak zrejme nebol schopný pokračovať, keďže ihrisko opúšťa na nosidlách a ešte pred samotným verdiktom bol na striedanie pripravený náhradný brankár Pindroch. Komárno tak napokon bude musieť vystriedať nejakého hráča z poľa!
73
Červená karta pre tím KFC Komárno (Filip Dlubáč).
71
Celú situáciu ešte preskúma VAR. Dlubáč totiž zahral rukou mimo pokutového územia, no zároveň ho Mashike fauloval. Rozhodca sa tak zrejme pozrie ku ktorej situácii došlo skôr.
70
Prebieha ošetrovanie oboch hráčov.
69
Nepríjemná zrážka Mashikeho s Dlubáčom.
68
Michalovčania s loptou na kopačkách.
66
Bednár so skvelým obranným zákrokom na bránkovej čiare!
65
Štandardka pre Komárno po faule na Domonkosa.
63
Michalovce dali gól!
Je vyrovnané! Vydarený priamy kop MARTINA BEDNÁRA skončil v bráne Dlubáča. 1:1!
Je vyrovnané! Vydarený priamy kop MARTINA BEDNÁRA skončil v bráne Dlubáča. 1:1!
62
Michalovčania s príležitosťou na vyrovnanie po faule na Lemishka.
61
Žltá karta pre tím KFC Komárno (Róbert Pillár).
60
Obrovská šanca Komárna! Domonkos posielal loptu pred bránu, no tá len tesne minula Sylvestra, ktorý tak nezvýšil na 2:0!
59
Palánov pas odvrátil Volanakis na rohový kop.
58
Čurma vybojoval roh pre svoj tím.
57
Mashike fauloval Domonkosa.
56
Rohový kop pre Komárno.
55
Útočný faul Masaryka na Dzotsenidzeho.
54
Jakubech skvele vybehol proti Sylvestrovi, ktorý sa snažil pretlačiť k zakončeniu.
52
Sylvestrov pas zblokoval Pauschek na rohový kop.
52
Kalemiho center skončil v rukaviciach Dlubáča.
51
Rohový kop domácich.
51
Michalovčania kombinujú na útočnej polovici.
50
Odmávaný ofsajd Lemishka.
49
Masaryk našiel v šestnástke Sylvestra, ktorý loptu, ale trafil katastrofálne.
48
Palán nepríjemne vletel do Čurmu.
47
Cottrell fauloval v strede ihriska.
46
Striedanie v tíme MFK Zemplín Michalovce:
z ihriska odchádza Kido Taylor-Hart, prichádza Oresti Kalemi,
z ihriska odchádza Rastislav Korba, prichádza Nikita Mihhailov.
z ihriska odchádza Kido Taylor-Hart, prichádza Oresti Kalemi,
z ihriska odchádza Rastislav Korba, prichádza Nikita Mihhailov.
46
O úvodný výkop druhého polčasu sa postarali hráči Komárna.
46
Začal sa druhý polčas.
Po prvom polčase vedie Komárno po góle Bernáta v Michalovciach 1:0. Druhý polčas začne o 19:05.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+3
Komárno drží loptu a zdá sa, že prvý polčas sa nám už len dohráva.
45+2
Dzotsenidze skvele vysunul Korbu, no jeho zakončenie skončilo len v rukaviciach Dlubáča.
45+1
Komárno s loptou v moci.
45
Žltá karta pre tím MFK Zemplín Michalovce (Polydefkis Volanakis).
44
Žltá karta pre tím MFK Zemplín Michalovce (Luka Lemishko).
42
Domácim štandardka vôbec nevyšla, no zostávajú na útočnej polovici.
41
Michalovce so zaujímavou štandardkou po faule na Bednára.
41
Žltá karta pre tím KFC Komárno (Kristóf Domonkos).
40
Domáci s loptou na kopačkách.
37
Cottrell s veľmi nepresným streleckým pokusom.
37
Špiriak nedovolene atakoval Pauscheka.
36
Komárno naďalej pri lopte.
35
Hostia kombinujú na polovici domácich.
34
Čurma skvele zmaril hroziaci protiútok Masaryka.
33
Priamy kop pre Michalovce po faule na Korbu.
32
Mashike fauloval Bernáta.
31
Striedanie v tíme KFC Komárno:
z ihriska odchádza Dominik Žák, prichádza Róbert Pillár.
z ihriska odchádza Dominik Žák, prichádza Róbert Pillár.
30
Žák pomaly schádza z hracej plochy a vyzerá to tak, že nebude schopný pokračovať.
29
Na trávniku zostáva ležať Žák, ktorý bude potrebovať ošetrenie.
29
Sylvestr sa dostával k zakončeniu, no od lopty ho odstavil Pauschek.
26
Píska sa útočným faul Mashikeho.
25
Zemplínčania sa dostávajú na útočnú polovicu.
24
Rohový kop pre Komárno.
24
Mashike s nedovoleným zákrokom.
22
Bednár so zaujímavým pokusom zo štandardky, no lopta napokon skončila mimo Dlubáčovej brány.
21
Michalovčania budú po faule na Korbu zahrávať ďalší priamy kop.
20
KFC Komárno dáva gól!
Brejk Komárna končí úvodným gólom zápasu! Skvele to urobil Masaryk od ktorého sa lopta so šťastím odrazila k Sylvestrovi, ktorý následne po pravej strane vysunul Krčíka a poslal pred bránu pas na JÁNA BERNÁTA, ten nedal Jakubechovi žiadnu šancu. 1:0 pre Komárno!
Asistencia: Krčík
Brejk Komárna končí úvodným gólom zápasu! Skvele to urobil Masaryk od ktorého sa lopta so šťastím odrazila k Sylvestrovi, ktorý následne po pravej strane vysunul Krčíka a poslal pred bránu pas na JÁNA BERNÁTA, ten nedal Jakubechovi žiadnu šancu. 1:0 pre Komárno!
Asistencia: Krčík
19
Štandardka pre Michalovce po faule Šimka.
17
Komárno s pokusom vysunúť Palána, no lopta skončila až pri Jakubechovi.
15
Mashike si vypýtal faul. Lopta pre domácich.
14
Ofsajd Michaloviec.
13
Špiriak fauloval Cottrella.
13
Hostia s loptou na kopačkách.
12
Michalovce sa dostali do šestnástky súpera, no ich akcia rýchlo skončila po tom ako Lemishkovi odskočila lopta.
11
Komárno obliehalo šestnástku Michaloviec, no napokon z toho bola len jedna strela Žáka s ktorou si, ale Jakubech poradil.
10
Prebieha ošetrovanie Dzotsenidzeho.
9
Dzotsenidze zostáva po súboji s Masarykom ležať na trávniku.
8
Taylor-Hart so strelou spoza šestnástky, ktorej, ale chýbala dostatočná razancia.
7
Bernátovi sa podarilo prekonať Jakubecha, no napokon bol odmávaný ofsajd a gól tak pochopiteľne neplatí!
6
Pauschek sa dostával do zakončenia, no napokon to prekombinoval.
5
Rohový kop Komárna pristál na hlave úplne voľného Šimka, ktorého hlavičkové zakončenie vytlačil na ďalší roh Jakubech.
4
Masaryk s pokusom o vysunutie Krčíka, no na prvý rohový kop odvracia Bednár.
3
Čurma chyboval, čo využil Bernát a snažil sa v šestnástke nájsť Sylvestra, no to sa mu nepodarilo.
3
Pri lopte už domáce Michalovce.
2
Komárno kombinuje na vlastnej polovici.
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hráči Michaloviec.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzotsenidze, Volanakis, Pauschek (C) – Bednár, Cottrell – Lemishko, Korba, Taylor-Hart – Mashike Sukisa.
Náhradníci: Dula – Brosnan, Kalemi, Mihhailov, Park, Cervantes.
Tréner: Anton Šoltis
KFC Komárno: Dlubáč – Krčík, Špiriak, M. Šimko (C), Palán – Masaryk, Kiss, Domonkos, Bernát – Žák, Sylvestr.
Náhradníci: Pindroch – Bayemi, Ganbold, Gavrylenko, Leoni, Pillár, Šmehyl, Tamás, Muritala.
Tréner: Norbert Czibor
Rozhodca: Choreň – Štofik, Cisko.
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzotsenidze, Volanakis, Pauschek (C) – Bednár, Cottrell – Lemishko, Korba, Taylor-Hart – Mashike Sukisa.
Náhradníci: Dula – Brosnan, Kalemi, Mihhailov, Park, Cervantes.
Tréner: Anton Šoltis
KFC Komárno: Dlubáč – Krčík, Špiriak, M. Šimko (C), Palán – Masaryk, Kiss, Domonkos, Bernát – Žák, Sylvestr.
Náhradníci: Pindroch – Bayemi, Ganbold, Gavrylenko, Leoni, Pillár, Šmehyl, Tamás, Muritala.
Tréner: Norbert Czibor
Rozhodca: Choreň – Štofik, Cisko.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 3. kola Niké ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a KFC Komárno.
Michalovce na prvé body v sezóne stále čakajú, keď sezónu otvorili prehrou 0:2 na trávniku Podbrezovej a následne doma v samom závere zápasu prišli o body so Žilinou, ktorá napokon vyhrala 1:0.
Komárno zabodovalo v úvodnom zápase sezóny, keď remizovalo v Trenčíne 1:1. Následne pri domácej premiére na novom štadióne prehralo s Trnavou 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri minulého roka. Vtedy sa body po remíze 1:1 delili.
Michalovce na prvé body v sezóne stále čakajú, keď sezónu otvorili prehrou 0:2 na trávniku Podbrezovej a následne doma v samom závere zápasu prišli o body so Žilinou, ktorá napokon vyhrala 1:0.
Komárno zabodovalo v úvodnom zápase sezóny, keď remizovalo v Trenčíne 1:1. Následne pri domácej premiére na novom štadióne prehralo s Trnavou 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri minulého roka. Vtedy sa body po remíze 1:1 delili.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
MFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body