Dunajská Streda stále nenašla premožiteľa. Michalovce zdolala rozdielom triedy

Niké liga - 10. kolo
MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 27. Pauschek (vlastný), 62. Ouro, 73. Sylla. Rozhodovali: Ruc - Ferenc, Kuba, ŽK: Lemiško, Korba - Nemanič, Ramadan
Michalovce: Jakubech - Koscelník, Bahi, Čurma, Pauschek - Pilling, Danek (68. Theofanopoulos), Cottrell (80. Korba), Volanakis - Lemiško (46. Brosnan, 90.+2 Taylor-Hart), Mashike Sukisa (46. Lopez)
Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Blažek (80. Kačaraba), Nemanič, Csóka - Ouro, Bationo (80. Diongue) - Owusu (79. Kabič), Gagua (87. Šafranko), Ramadan - Trusa (70. Sylla)
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Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zaznamenali siedme víťazstvo v tejto sezóne a potvrdili pozíciu lídra Niké ligy.
V sobotňajšom dueli 10. kola triumfovali na trávniku Michaloviec jasne 3:0 a zostali na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred druhou Žilinou. Východniari sú siedmi.
DAC šiel do vedenia v 27. minúte, keď sa lopta odrazila do brány od domáceho kapitána Lukáša Pauscheka.
Po zmene strán navýšili náskok hostí Samsindin Ouro a Alioune Sylla. V drese Michaloviec v závere nevyužil šancu na skorigovanie Vasilios Theofanopoulos, ktorý v nadstavenom čase nepremenil pokutový kop.