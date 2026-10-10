Dunajská Streda stále nenašla premožiteľa. Michalovce zdolala rozdielom triedy

Gólová radosť Dunajskej Stredy
Gólová radosť Dunajskej Stredy (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|10. okt 2026 o 19:54
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Z deviatich zápasov DAC nebodoval naplno len dvakrát.

Niké liga - 10. kolo

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)

Góly: 27. Pauschek (vlastný), 62. Ouro, 73. Sylla. Rozhodovali: Ruc - Ferenc, Kuba, ŽK: Lemiško, Korba - Nemanič, Ramadan

Michalovce: Jakubech - Koscelník, Bahi, Čurma, Pauschek - Pilling, Danek (68. Theofanopoulos), Cottrell (80. Korba), Volanakis - Lemiško (46. Brosnan, 90.+2 Taylor-Hart), Mashike Sukisa (46. Lopez)

Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Blažek (80. Kačaraba), Nemanič, Csóka - Ouro, Bationo (80. Diongue) - Owusu (79. Kabič), Gagua (87. Šafranko), Ramadan - Trusa (70. Sylla)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zaznamenali siedme víťazstvo v tejto sezóne a potvrdili pozíciu lídra Niké ligy.

V sobotňajšom dueli 10. kola triumfovali na trávniku Michaloviec jasne 3:0 a zostali na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred druhou Žilinou. Východniari sú siedmi.

DAC šiel do vedenia v 27. minúte, keď sa lopta odrazila do brány od domáceho kapitána Lukáša Pauscheka.

Po zmene strán navýšili náskok hostí Samsindin Ouro a Alioune Sylla. V drese Michaloviec v závere nevyužil šancu na skorigovanie Vasilios Theofanopoulos, ktorý v nadstavenom čase nepremenil pokutový kop.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Gólová radosť Dunajskej Stredy
    Gólová radosť Dunajskej Stredy
    Dunajská Streda stále nenašla premožiteľa. Michalovce zdolala rozdielom triedy
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