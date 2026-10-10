ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Niké ligy.
MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|10. okt 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Niké ligy: MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda.

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2026/2027
10.10.2026 o 18:00
10. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Ferenc, Kuba..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 10. kola Niké ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a DAC 1904 Dunajská Streda.

MFK Zemplín Michalovce

Niké liga je späť po troch týždňoch, kedy si svoj program plnili reprezentanti Slovenska v rámci Ligy národov C. Michalovce odchádzali na prestávku povzbudení tesnou výhrou 1:0, ktorú zaknihovali proti Banskej Bystrici. V tabuľke sú v hornej šestke s 13 bodmi.

DAC 1904 Dunajská Streda

Dunajská Streda nemá všetky zápasy za sebou. Dve kolá potrebuje dohrať, čo sa stane v najbližšom čase. DAC sa však vyšvihol na post lídra, pretože ešte neprehral. V ôsmich stretnutiach nazbieral okrúhlych 20 bodov. Rovnaký počet má aj druhá Žilina.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
1
2
20:9
16
V
R
P
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
2
5
11:19
8
P
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
0
5
4
8:14
5
P
R
R
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Niké ligy.online
    MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Niké ligy.online
    ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)
    dnes 15:00
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