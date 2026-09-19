Michalovce natiahli úspešnú domácu sériu, proti Bystrici rozhodol striedajúci hráč

Niké liga - 9. kolo
MFK Zemplín Michalovce - MFK Dukla Banská Bystrica 1:0 (0:0)
Gól: 66. Zubairu
Rozhodovali: Dzivjak – Jánošík, Straka, ŽK: Dzotsenidze, Danek - Gjorgievski, Hanes, Okechukwu
Diváci: 1324
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Bahi, Dzotsenidze, Volanakis, Pauschek – Bednár (46. Zubairu, 89. Korba) – Lemiško, Cottrell, Cervantes (46. Brosnan), Danek (83. Walczak) – Mashike Sukisa (75. Theofanopoulos)
MFK Dukla Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, V. Tóth (67. Považanec), Willwéber, Bolaji – Gjorgievski, Richtárech (78. Maik), Arevalo (78. Okechukwu), Bakaľa – Hanes (67. Kubala), Ďuriš
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola Niké ligy nad Banskou Bystricou 1:0.
O výhre domácich rozhodol v 66. minúte po rohovom kope striedajúci nigérijský stredopoliar Abdul Zubairu.
Michalovčania dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich duelov a v tabuľke sa posunuli so ziskom 13 bodov na piate miesto.
Banskobystričania zaznamenali šiestu tohtosezónnu prehru a so siedmimi bodmi im patrí deviata priečka.