Michalovce natiahli úspešnú domácu sériu, proti Bystrici rozhodol striedajúci hráč

Základná jedenástka Michaloviec
Základná jedenástka Michaloviec (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 19:52
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Zemplínčania doma triumfovali tretíkrát v rade.

Niké liga - 9. kolo

MFK Zemplín Michalovce - MFK Dukla Banská Bystrica 1:0 (0:0)

Gól: 66. Zubairu

Rozhodovali: Dzivjak – Jánošík, Straka, ŽK: Dzotsenidze, Danek - Gjorgievski, Hanes, Okechukwu

Diváci: 1324

MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Bahi, Dzotsenidze, Volanakis, Pauschek – Bednár (46. Zubairu, 89. Korba) – Lemiško, Cottrell, Cervantes (46. Brosnan), Danek (83. Walczak) – Mashike Sukisa (75. Theofanopoulos)

MFK Dukla Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, V. Tóth (67. Považanec), Willwéber, Bolaji – Gjorgievski, Richtárech (78. Maik), Arevalo (78. Okechukwu), Bakaľa – Hanes (67. Kubala), Ďuriš

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola Niké ligy nad Banskou Bystricou 1:0.

O výhre domácich rozhodol v 66. minúte po rohovom kope striedajúci nigérijský stredopoliar Abdul Zubairu.

Michalovčania dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich duelov a v tabuľke sa posunuli so ziskom 13 bodov na piate miesto.

Banskobystričania zaznamenali šiestu tohtosezónnu prehru a so siedmimi bodmi im patrí deviata priečka.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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    Domov»Futbal»Slovensko»Michalovce natiahli úspešnú domácu sériu, proti Bystrici rozhodol striedajúci hráč