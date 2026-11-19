Smutná správa prišla z Čavoja. Vo veku 61 rokov náhle zomrel Michal Svrček, niekdajší prvoligový futbalista a neskôr tréner regionálnych klubov.
O jeho úmrtí informoval na Facebooku klub TJ Slovan Temeš, ktorý sa s ním rozlúčil ako s kamarátom a priateľom.
Svrček, narodený v roku 1965, hrával na poste útočníka aj stredopoliara. Do Spartaka Trnava prišiel po základnej vojenskej službe, počas ktorej hral za RH Sušice.
V sezóne 1986/87 si za Trnavu pripísal tri štarty, z toho dva v lige.
Ďalšie ligové skúsenosti zbieral v Baníku Prievidza, za ktorý v ročníku 1988/89 nastúpil v pätnástich ligových zápasoch.
Hráčsku kariéru potom spojil aj s Matadorom Púchov či Slovanom Čavoj.
Po skončení aktívnej kariéry sa presunul na trénerskú lavičku. V posledných rokoch viedol Slovan Čavoj, Slovan Podhradie a Krištáľ Valaská Belá.
„Včera vo večerných hodinách náhle skonal náš kamarát, priateľ, futbalista Miško Svrček,“ napísal klub v smútočnom oznámení.