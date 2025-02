Za desať rokov vybudoval 17 mládežníckych tímov a končí. Dosiahol som strop, tvrdí

„Nebolo to zrazu, ale postupnými krokmi a poctivou prácou sme to dokázali. Všetko malo vývoj a kategórie sa napĺňali,“ prezradil Pokorný.

My sme pracovali s mládežou preto, aby sme vychovali ďalšie generácie hráčov. Nikdy sme to nerobili z povinnosti, čo je nesmierne dôležité,“ vysvetlil.

My sme nerobili mládež preto, aby sme s mužmi mohli hrať napríklad štvrtú ligu. Inde to tak funguje…

Ak by som mal poradiť iným klubom, ktorým sa v práci s mládežou nedarí, dôležité je, aby ste deti dali nad dospelých.

„Sme klub pri Bratislave, čo môže byť výhoda i nevýhoda. Hráčov nám sťahujú kluby z hlavného mesta, no na druhej strane je tu viac detí ako v iných regiónoch.

„Pomôcky, tréningové metódy a tréneri. Peniaze sme investovali do vzdelávania trénerov, ktorí vyšli z radov rodičov. Okrem toho, že sme vychovávali hráčov sme teda vychovávali aj trénerov. Dnes máme v nižších kategóriách sedem takýchto ľudí,“ prezradil.

Peniaze, ktoré vyzbierali z členských poplatkov, vždy investovali do mládeže.

„O konci som rozmýšľal posledné dva roky, spojilo sa viacero aspektov. Jedným z nich je slabá podpora mesta a ďalších vyšších orgánov. Keď sa na to pozriem z druhej strany, dosiahol som strop, ktorý už nejde prekonať.

Mojou poslednou úlohou bolo docieliť, aby sa to zmenilo, čo sa odchodom ostatných klubov podarilo,“ prezradil a pokračoval:

„Spojilo sa viacero dôvodov, nebolo to zo dňa na deň. V klube sme mali ťažké podmienky, pretože okrem nás pôsobili v Stupave ďalšie dva kluby. A poviem pravdu, my sme boli vždy na poslednom mieste.

Odchádzajúci predseda bude za Stupavu naďalej hrať ako hráč. Hoci ho prehovárali, ako funkcionár pokračovať nechce.

„Ako hráč som zažil skvelých trénerov, ale aj takých, pri ktorých som si povedal, že takto to byť nemôže. To ma inšpirovalo stať sa trénerom. Rád by som si v budúcnosti vyskúšal funkciu trénera pri A mužstve alebo pozíciu športového riaditeľa.

Naďalej sa chcem venovať futbalu ako organizátor futbalových kempov na Slovensku či mimo neho,“ uzavrel odchádzajúci predseda FKM Stupava Michal Pokorný.