Bez jediného štartu v Niké lige, no už s profesionálnou zmluvou. Mladík Ružomberka pokračuje

Futbalový klub MFK Ružomberok podpísal trojročný kontrakt so svojim 18-ročným stredopoliarom Michalom Hrmom.
Na konte zatiaľ nemá ani jeden štart v Niké lige, doteraz pôsobil v mládežníckych tímoch.
„Som veľmi vďačný, že som sa dostal do A-mužstva a za ponúknutú profesionálnu zmluvu. Prechod od mládeže do ´áčka´ je veľký skok vo všetkom, no hlavne čo sa týka intenzity tréningov.
Momentálne aj behy dajú poriadne zabrať,“ povedal bratislavský rodák, ktorého ešte v závere minulej sezóny presunuli z ružomberskej „devätnástky“ do kabíny A-mužstva.
„S futbalom som začínal v klube FA Bratislava, potom nasledovalo päť sezón v Slovane Bratislava a do Ružomberka som prišiel pred rokom z Jupie Banská Bystrica, keď nás aj s brankárom Borisom Haladom stiahol tréner Denis Tomaškovič, ktorý vtedy prevzal v tomto klube starších dorastencov.
V tom čase boli aj iné ponuky. Určite som však spravil dobrý krok,“ zdôraznil talentovaný Hrmo.