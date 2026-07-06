Bez jediného štartu v Niké lige, no už s profesionálnou zmluvou. Mladík Ružomberka pokračuje

Michal Hrmo
Michal Hrmo (Autor: mfkruzomberok.sk)
TASR|6. júl 2026 o 19:27
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V závere minulej sezóny ho presunuli z ružomberskej „devätnástky“ do kabíny A-mužstva.

Futbalový klub MFK Ružomberok podpísal trojročný kontrakt so svojim 18-ročným stredopoliarom Michalom Hrmom.

Na konte zatiaľ nemá ani jeden štart v Niké lige, doteraz pôsobil v mládežníckych tímoch.

„Som veľmi vďačný, že som sa dostal do A-mužstva a za ponúknutú profesionálnu zmluvu. Prechod od mládeže do ´áčka´ je veľký skok vo všetkom, no hlavne čo sa týka intenzity tréningov.

Momentálne aj behy dajú poriadne zabrať,“ povedal bratislavský rodák, ktorého ešte v závere minulej sezóny presunuli z ružomberskej „devätnástky“ do kabíny A-mužstva.

„S futbalom som začínal v klube FA Bratislava, potom nasledovalo päť sezón v Slovane Bratislava a do Ružomberka som prišiel pred rokom z Jupie Banská Bystrica, keď nás aj s brankárom Borisom Haladom stiahol tréner Denis Tomaškovič, ktorý vtedy prevzal v tomto klube starších dorastencov.

V tom čase boli aj iné ponuky. Určite som však spravil dobrý krok,“ zdôraznil talentovaný Hrmo.

Slovensko

    Michal Hrmo
    Michal Hrmo
    Bez jediného štartu v Niké lige, no už s profesionálnou zmluvou. Mladík Ružomberka pokračuje
    dnes 19:27
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