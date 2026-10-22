Gašparík sa spája s pozíciou reprezentačného trénera. Nie však na Slovensku

Podcast Ofensywni počas leta priniesol správy, že nálada v Poľskom futbalovom zväze (PZPN) v súvislosti so súčasným trénerom národného tímu nie je vôbec dobrá. Už pred ostatnou reprezentačnou prestávkou sa nad ním sťahovali mračná.
Ukazuje sa, že ani po štyroch zápasoch Ligy národov sa situácia príliš nezmenila. Pod vedením Jana Urbana zaznamenali Poliaci len jedno víťazstvo 6:0 nad Rumunskom. Bolo to so súperom, ktorý väčšinu duelu hral v oslabení o jedného hráča.
"Nevylučujeme, že Urban bude vo svojej funkcii pokračovať. V novembri by totiž mohol umlčať kritikov a upokojiť situáciu v PZPN. Zatiaľ je však situácia pomerne vážna – s jeho prácou panuje obrovská nespokojnosť," uviedol expert Piotr Wolosik.
V novembri čaká tamojší národný tím odveta proti Rumunsku a následne domáci súboj proti Švédsku. O prácu by Urban mohol prísť po tomto asociačnom termíne.
Kto by mohol byť jeho náhradníkom na poste reprezentačného kouča? Zväz podľa dostupných informácií považuje za najvhodnejšieho kandidáta Slováka Michala Gašparíka, ktorý od júla 2025 pôsobí v klube Górnik Zabrze.
Po úspechoch so Spartakom Trnava zamieril 44-ročný slovenský kormidelník do Poľska, kde si rýchlo získal veľkú obľubu.
Po dlhom čakaní doviedol Górnik k víťazstvu v Poľskom pohári, po čom nasledoval bojovný výkon v európskych kvalifikačných kolách, no bez akéhokoľvek postupu.
Podľa Lukasza Olkowicza je však len malá šanca, že tento tréner prijme ponuku od PZPN. "Podľa mňa neexistuje šanca, že by Gašparík prijal post pri národnom tíme. V minulosti sa spájal so slovenskou reprezentáciou, no odmietol to s vysvetlením, že je na to ešte príliš mladý," poznamenal.
Správa už dorazila aj do Zabrze a ukazuje sa, že Górnik už podnikol určité kroky pre prípad, že by k takejto situácii došlo. Napriek tomu nikto neočakáva, že by v tejto fáze svojej kariéry opustil tím z Ekstraklasy.
"V Zabrze sú presvedčení, že Gašparík túto ponuku neprijme, keďže svoju trénerskú kariéru buduje veľmi rozvážne. Sám zastáva názor, že je ešte príliš mladý na to, aby viedol národný tím. V Górniku prebieha dlhodobý projekt a očakáva sa, že kouč bude naďalej napredovať," dodalo sa v podcaste.