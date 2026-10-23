Carrick si je stopercentne istý, že dokáže zvrátiť situáciu: Som za to zodpovedný

Anglický futbalový tréner Michael Carrick si je stopercentne istý, že dokáže zvrátiť nepriaznivú situáciu v Manchestri United.
„Červení diabli“ vyhrali len dva z jedenástich zápasov tejto sezóny a pod 45-ročným koučom sa trasie stolička po stredajšej prehre v Lige majstrov na trávniku Coma 1:4.
Manchester naposledy triumfoval 10. septembra v úvodnom dueli najprestížnejšej klubovej súťaže, keď zdolal azerbajdžanský Sabah 4:0.
Odvtedy odohral ďalších sedem zápasov a ťahá najhoršiu sériu bez víťazstva od roku 2015.
„Myslím si, že je celkom zrejmé, ako sa všetci cítime. Mojou úlohou v tejto pozícii je viesť. Som zodpovedný za to, čo sa deje na ihrisku, akí sme ako tím, ako pôsobíme a ako sa cítime.
Prebiehajú rozhovory, aby sa hráči dostali do dobrej nálady a dobre zorganizovali, aby v nedeľu podali dobrý výkon,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii a na otázku, či si je istý, že „červení diabli“ dokážu zvrátiť situáciu, odpovedal: „Na sto percent áno.“
Conte či Nagelsmann sú voľní
Po sérií zlých výsledkov však britské médiá začali hovoriť o jeho odchode z lavičky.
Denník The Daily Telegraph vo štvrtok informoval, že jedným z kandidátov na post trénera je niekdajší kouč nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann.
Talianske médiá zase skloňovali meno Antonia Conteho, ktorý do leta viedol SSC Neapol. Bývalý kouč slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku však tieto špekulácie poprel.
„Moje meno bolo spájané s mnohými klubmi, ale momentálne žiadne rokovania nie sú v pokročilom štádiu.
Po skvelom a úspešnom období vo vedení Neapola si dám potrebný čas na zváženie, ako a kedy sa vrátim k trénovaniu,“ napísal na sociálnej sieti.
Conte: Sú to iba špekulácie
Médiá v Taliansku pritom informovali, že Conte si už údajne stanovil podmienky za svoje služby vrátane prestupovej politiky či platu, ak by sa United rozhodli nahradiť Carricka.
„Tieto správy nemajú oporu v skutočnosti, keďže v súčasnosti neexistuje konkrétny dôvod na takéto hodnotenia. Ak sa objaví konkrétna príležitosť, bude čas rokovať s príslušným klubom a spoločne zvážiť podmienky prípadnej dohody.
Pritom treba zohľadniť potreby oboch strán, ako aj vlastnosti a prístup, ktoré charakterizujú moju prácu trénera.
Dovtedy zostávajú akékoľvek domnienky o mojich požiadavkách a mojej profesionálnej budúcnosti iba špekuláciami a nemožno ich považovať za fakty,“ citovala z vyhlásenia 57-ročného kormidelníka agentúra DPA.
Manchester si v rámci anglickej Premier League v nedeľu zmeria sily s Bournemouthom, ktorý naň stráca jediný bod.