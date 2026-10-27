Manchester United mu dôveruje aj naďalej. Carrick by nemal nikam odchádzať

Michael Carrick.
Michael Carrick. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. okt 2026 o 14:48
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Anglický kouč pôsobil v United najskôr v pozícii dočasného trénera, v máji si vyslúžil zotrvanie podpisom dvojročného kontraktu.

Michael Carrick by mal viesť z pozície hlavného trénera futbalistov Manchestru United aj vo víkendovom ligovom zápase s Chelsea.

U 45-ročného anglického kouča sa čoraz častejšie spomína predčasný koniec na lavičke „červených diablov“, keďže už osem zápasov nedokázal jeho tím zvíťaziť v súťažnom zápase.

Podľa britských médií je sobotňajší duel s londýnskym družstvom pre Carricka možnosťou, ako napraviť nevydarený vstup do sezóny.

Domáca prehra 0:3 s Bournemouthom totiž zosunula Manchester United v tabuľke Premier League na 16. pozíciu, aktuálne je len bod nad hranicou zostupu.

Carrick sa v utorok hlásil v klubovom tréningovom stredisku, aby dohliadol na bežný tímový tréning.

Anglický kouč pôsobil v United najskôr v pozícii dočasného trénera, v máji si vyslúžil zotrvanie podpisom dvojročného kontraktu.

Napokon doviedol tím v predchádzajúcom ročníku k tretiemu miestu v Premier League a miestenke do ligovej fázy Ligy majstrov.

Ak by mal Carrickov angažmán predčasný koniec, tak medzi možnými kandidátmi sa spomínajú najmä Angličan Eddie Howe alebo Nemec Julian Nagelsmann. Informovala agentúra AFP.

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    Michael Carrick.
    Michael Carrick.
    Manchester United mu dôveruje aj naďalej. Carrick by nemal nikam odchádzať
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