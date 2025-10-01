Myjava i Zvolen uspeli s odvolaním. Pre futbal je to dobre, vraví tréner

MYJAVA, ZVOLEN. O kauze diskutovalo množstvo futbalových fanúšikov.
Ešte koncom augusta Sportnet informoval o nečakanom odrátaní troch bodov druholigovému MFK Zvolen a lídrovi tretej ligy Západ Spartaku Myjava.
Faktúru uhradili neskoro
Dôvodom bolo, že oba kluby mali uhradiť mesačnú zbernú faktúru neskoro.
„Komisia pre riadenie druhej ligy odrátava 3 body družstvu MFK Zvolen, za odohratie stretnutia 4. kola MONACObet ligy dňa 16.8.2025, počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Faktúra bola splatná 13.8.2025 a na účet SFZ bola platba pripísaná 18.8.2025, čo je v rozpore s rozpisom súťaže.
Za uhradenie poplatkov klubu (jednotlivca) riadne a včas sa považuje pripísanie sumy v celej fakturovanej výške na príslušný účet SFZ v lehote splatnosti, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet,“ uvádzal Slovenský futbalový zväz.
Podobný osud postihol aj účastníka tretej najvyššej súťaže na západe.
„Podľa súťažného poriadku odrátava tri body družstvu Spartak Myjava, za odohratie stretnutia 3. kola Tipos III. ligy dňa 15.8.2025, počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Faktúra bola splatná 13.8.2025 a na účet SFZ platba pripísaná 16.8.2025, čo je v rozpore s RS, čl. 29.
Za uhradenie poplatkov klubu (jednotlivca) riadne a včas sa považuje pripísanie sumy v celej fakturovanej výške na príslušný účet SFZ v lehote splatnosti, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet,“ dodáva.
Pripravovali zápas v Lige majstrov
Oba kluby táto správa šokovala a okamžite sa proti rozhodnutiu SFZ odvolali.
„Dňa 12. mája 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 3 000 eur splatnú dňa 11. júna 2025. Ďalej dňa 19. júna 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 5 000 eur splatnú 19. júla 2025.
Potom dňa 18. augusta 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 6 273 eur splatnú 1. septembra 2025.
Prvá faktúra bola zaplatená viac ako dva mesiace po splatnosti, druhá faktúra bola uhradená mesiac po splatnosti.
SFZ bol teda dlžníkom po splatnosti voči myjavskému klubu sumou 8 000 eur.
Bolo to tak napriek tomu, že predseda predstavenstva Spartak Myjava, a. s., Pavel Halabrín, telefonicky a potom mailom dňa 22. júla 2025 žiadal a prosil SFZ o uhradenie svojho záväzku po splatnosti voči klubu.
V tej dobe sa Spartak pripravoval na kvalifikačnú skupinu Ligy majstrov žien na domácom štadióne a náklady spojené s organizáciou, zabezpečením ubytovania, stravy, dopravy a ostatných podmienok určených organizáciou UEFA presiahli hodnotu 50 000 eur,“ uvádzal Spartak Myjava v oficiálnom vyhlásení.
Halabrín: Neetické a nekorektné
Kluby si v minulosti plnili svoje záväzky bez problémov. Aj to by podľa nich mal zväz brať na vedomie.
„Okrem toho, dňa 1.7. 2025 prišlo k zmene ekonóma v spoločnosti, čo so sebou prinieslo celý rad problémov. Bohužiaľ, SFZ ako dlžník túto situáciu neriešil, na prosbu mailom ani nereagoval.
V dňoch 11. a 12. augusta 2025 klub s vedúcim ekonomického úseku SFZ komunikoval tento problém a hneď po získaní finančných prostriedkov zbernú faktúru SFZ uhradil.
V deň zápasu, ktorý ŠTK SFZ kontumovala, Spartak Myjava mal túto faktúru uhradenú. A to napriek tomu, že SFZ výrazne prispel k uvedeniu klubu do platobnej neschopnosti, keďže si riadne a včas neplnil svoje záväzky.
V minulých rokoch sa v takýchto prípadoch vzájomné finančné vzťahy riešili zápočtom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame ŠTK SFZ o zmenu rozhodnutia.
Odrátanie troch bodov za jednodňové omeškanie pripísania sumy na účet SFZ, ktorý Spartaku Myjava dlžil viac ako 60 dní po splatnosti, považujeme za neetické, nekorektné a úplne v rozpore so zásadami fair play.
Verím v spravodlivé rozhodnutie pri posúdení nášho odvolania,“ dodával Pavel Halabrín, predseda predstavenstva Spartaka Myjava.
Nevedia, prečo peniaze neprišli
Podobný názor na celú situáciu opisoval Sportnetu aj MFK Zvolen. Klubu prišlo absolútne nespravodlivé, aby mu za takúto udalosť boli strhnuté tri body.
„Hneď v piatok na obed sme sa odvolali. Úhrada faktúry prebehla deň pred zápasom a absolútne netušíme, prečo na SFZ financie neprišli.
Z Tatra banky na SLSP by mali byť peniaze pripísané hneď.
Nespochybňujem, že sa mohla stať chyba, ale my sme faktúru uhradili, preto žiadame o zmenu rozhodnutia,“ pre Sportnet uviedol ešte koncom augusta člen realizačného tímu MFK Zvolen Ivan Šimko.
„Aj my sme uhradili faktúru dva dni po termíne, čo je naša chyba. Nemyslím si však, že za takéto veci by sa mali strhávať tri body.
Áno, platobná disciplína musí byť, ale rozhodovať by sa malo na ihrisku. Veď sme nikomu neublížili a nespôsobili žiadnu ujmu,“ dodal.
Komisia rozhodla v prospech klubov
Kauzou Zvolena a Myjavy sa v uplynulých dňoch zaoberala Odvolacia komisia SFZ, ktorá, podľa našich zistení, rozhodla, že ani jednému klubu body odrátané nebudú!
Komisia po predložení listinných dôkazov zrušila rozhodnutie ŠTK, respektíve Komisie pre riadenie druhej ligy.
„Som rád, že sa rozhodne na ihrisku a nie za zeleným stolom. Podľa môjho názoru nejaká administratívna chyba nemá nič spoločné s futbalom a hráči za ňu nemôžu.
Odvolacia komisia preto rozhodla, ak sa teda nič nezmení, správne. Tí chalani by si to nezaslúžili,“ pre Sportnet povedal tréner Spartaka Myjava Adam Rechtorík.
Myjave tak zostane na čele štvorbodový náskok pred druhými Častkovcami.
„Super, že nám body zostanú, pretože sme si ich pocitovo nazbierali. Chalani sa na ihrisku nadreli, a tak im dobre padne informácia, že nám ich neodrátajú.
Bude to motivácia do ďalšieho priebehu jesene, v ktorej sa chceme pobiť o športový úspech,“ dodal.
Sledujú to aj iné kluby
Podľa trénera Myjavy sledovali situáciu ohľadom Spartaka a možnom mínuse troch bodov aj iní účastníci tretej ligy Západ.
„Kluby, ktoré nám dýchajú na chrbát, čakajú, ako to dopadne.
Pre futbal je však dobré, že sa rozhodne na ihrisku. Veď súťaž je ešte dlhá.
My máme aktuálne krásnu sezónu, darí sa nám herne, strelecky aj výsledkovo. Verím, že si formu udržíme čo najdlhšie, ideálne do konca jesene,“ praje si Rechtorík.
Sportnet oslovil aj zástupcov MFK Zvolen, ktorých správa o ponechaní troch bodov potešila. K výsledkom Odvolacej komisie sa však vyjadria neskôr.