Anglická stopa v Michalovciach silnie. Pauschek: Latku určite nechceme podliezať

Michalovce, ktoré boli v predchádzajúcej sezóne príjemným prekvapením Niké ligy, vstupujú aj do tej novej s ambíciou udržať sa na pozícii v prvej šestke a dokázať hrať aj víťaziť aj nad tými najlepšími mužstvami.
Tesne pred štartom ligy meno michalovského klubu obletelo médiá aj v kolíske futbalu. Anglickí blogeri odhalili prestup 21-ročného anglického stredopoliara Tommyho Pillinga na Zemplín, hoci podľa generálneho manažéra klubu sa s Liverpoolom dohodli na tom, že ho zverejnia, až keď bude všetko uzavreté.
Anglická úderka bude štvorčlenná
Pilling od piatich rokov vyrastal v liverpoolskej akadémii. Za áčko Liverpoolu síce neodohral ani jeden súťažný zápas, ale viackrát sa ocitol na lavičke v pohárových zápasoch, zahral si aj jeden prípravný zápas a aj teraz absolvoval s áčkom letnú prípravu.
V minulej sezóne hrával za tím U21 a bol aj kapitánom liverpoolskej osemnástky.
Pohyby v kádri Michaloviec
Odišli: Hugo Ahl (Jablonec), Samuel Ramos (St. Mirren FC), Matúš Begala (GKS Tychy), Stanislav Danko (zatiaľ bez klubu)
Prišli: Tommy Pilling (FC Liverpool), Elvis Mashike (Komárno), Rastislav Korba (FC Košice)
„Kým nie je podpísané všetko, nie je podpísané nič. Je pravda, že sme dohodnutí s Liverpoolom, je pravda, že sme dohodnutí s hráčom.
Mal by k nám pricestovať už tento týždeň, čakáme len na nejaké administratívne úkony,“ komentoval nie často vídaný prestup Gondor.
Pilling mal ešte rok platnú zmluvu, ale Gondor prestupovú čiastku neprezradil. A ani to, či bola vyššia ako v prípade minuločročného príchodu útočníka Tomasza Walczaka, ktorý vtedy generálny manažér označil ako najdrahší v histórii klubu.
Anglická enkláva v kabíne bude mať štvrtého člena. Ako v tejto súvislosti poznamenal Gondor, má rád anglický futbal a trojica Ben Cotrell, Kido Taylor-Hart a Kei Brosnan mala tiež svoj podiel na Pillingovom príchode.
Výsledky prípravných zápasov:
Humenné – Michalovce 1:2 (0:1)
DVTK Miskolc – Michalovce 1:0 (1:0)
Kazincbarcika SC – Michalovce 0:0
Korona Kielce – Michalovce 4:0 (3:0)
Karviná – Michalovce 2:1 (0:1)
Michalovce – FSC Bukovyna Chermivtsi 1:1 (1:1)
Kisvárda FC – Michalovce (dvojzápas) 1:0 (1:0) a 4:6 (4:3)
„Komunikovali s ním o podmienkach v Michalovciach, o klube, o kabíne, činil sa v tom najmä Ben Cotrell,“ dodal Gondor.
Štyroch zatiaľ nahradili troma
Po minulej sezóne odišli z Michaloviec štyria hráči, časť z ktorých sa výrazne podpísala pod úspech mužstva v podobe piateho miesta v súťaži.
Švédsky útočník Hugo Ahl prestúpil do českého Jablonca, ofenzívny španielsky stredopoliar Samuel Ramos zamieril do škótskeho St. Mirren, Matúš Begala do poľského GKS Tychy a v klube skončil aj skúsený záložník Stanislav Danko.
Zatiaľ definitívny je príchod mladého odchovanca FC Košice Rastislava Korbu. Aj druhú posilu ulovili v slovenských vodách a z Komárna získali útočníka Elvisa Mashikeho.
Hoci sa po ňom obzerali už dlhšiu dobu, jeho príchod si napokon vyžiadala nepríjemná situácia pred začiatkom prípravy.
VIDEO: Tréner Anton Šoltis pred štartom novej sezóny
„Ešte som nezažil, aby sa pred prípravou zranili štyria útočníci a k dispozícii ostal len jeden. Z tohto pohľadu bola príprava trochu kostrbatá, na druhej strane je pozitívnou správou návrat kapitána Lukáša Pauscheka,“ poznamenal Šoltis.
Pilling by podľa slov trénera aj generálneho manažéra nemal byť poslednou posilou Michaloviec.
Niektorí hráči sa vrátili z hosťovania, do prípravy sa zapojilo aj päť futbalistov z U19. „Máme rozpracovaných ešte dvoch,troch hráčov, obzeráme sa najmä po náhrade za Ramosa. Všetko je otvorené,“ dodal Gondor.
K mužstvu by sa do dvoch až troch týždňov mohli pripojiť aj dvaja zo zranenej štvorice Tomasz Walczak, Jose Lopez, VasileiosTheofanopulos a Patrik Danek.
Pauschek s novou energiou
Lukáš Pauschek ako kapitán v jarnej časti nemohol svojim spoluhráčom kvôli zraneniu kolena a následnej operácii vôbec pomôcť.
Pred štartom novej sezóny je podľa vlastných slov zdravotne v poriadku a už od herného sústredenia v Poľsku je v úplnej tréningovej aj zápasovej záťaži.
„Ten polrok bol pre mňa psychicky veľmi ťažký. Pozerať na chalanov ako najprv bojovali o prvú šestku a potom ako hrali s najlepšími a nemôcť im pomôcť, je náročné.
Už som sa nevedel dočkať a ako sa to blížilo, tak som sa neustále pýtal lekára aj fyzioterapeuta, kedy to už bude.
Energia naozaj bola vysoká, chuť veľmi veľká a ja dúfam, že mi to vydrží čo najdlhšie aj do ligy,“ hovorí Pauschek.
Podľa Pauscheka sa už všetci tešia na prvý zápas, ktorý odohrajú v sobotu v Podbrezovej.
VIDEO: Kapitán Lukáš Pauschek pred štartom novej sezóny
„Po tej minulej sezóne, ktorá bola naozaj úspešná a kde sme si tú latku nastavili vysoko, ju určite nechceme podliezať.
Nálada v tíme je veľmi dobrá, takisto tréningy sú kvalitné, chalani sa snažia, všetci makajú, všetci chcú ukázať to najlepšie zo seba, aby každý jeden z nich bol tým, ktorý sa pobije o základnú zostavu,“ dodal kapitán.