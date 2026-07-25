Na postupe nováčika sa podieľal aj 50-ročný brankár. Klub stále nedostal peniaze od zväzu

Za dva roky dvakrát vyhrali súťaž a nechcú poľaviť. Futbalisti MFK Slovan Giraltovce vstupujú do novej sezóny V. ligy Sever VsFZ s postupovými ambíciami.
Mestečko v okrese Svidník hralo pred tromi rokmi ešte tretiu ligu. Aj sa v nej zachránilo, no napokon sa do ďalšieho ročníka nezapojilo.
Vzhľadom na nesplniteľné podmienky hráčov sa klub napokon prihlásil len do oblastnej súťaže.
Odvtedy však každým rokom stúpajú a sezónu 2026/2027 začnú už v piatej lige.
Čakali, že to bude ľahšie
V uplynulom ročníku Giraltovce triumfovali v VI. lige Vihorlatsko-dukelskej. Ako nováčik skončili na čele s dvojbodovým náskokom pred Lackovcami.
Giraltovce z 24 zápasov vyhrali 17, štyrikrát remizovali a trikrát prehrali, skóre mali 66:21. Mali najlepšiu defenzívu a druhú najlepšiu ofenzívu v súťaži, viac gólov dali len druhé Lackovce, ktoré zaznamenali až 93 presných zásahov.
„Vihorlatsko-dukelská skupina je najťažšia zo všetkých šiestych líg na východe. Sú tam veľmi kvalitné mužstvá ako Lackovce a Pakostov, s ktorými sme zviedli veľký boj o postup. Čakali sme, že to bude ľahšie, no nakoniec to bol tvrdý boj,“ uviedol predseda klubu a zároveň športový manažér Jozef Mati pre Sportnet.
Ťažko sa im hralo aj na pôde Kamenice nad Cirochou, Vechca či Stakčína.
„V tej skupine účinkujú mužstvá z okresov Humenné a Vranov, my sme boli jediní zo svidníckeho okresu. Sme totiž priradení do tejto skupiny, hoci to máme veľmi ďaleko a do Prešova a do Bardejova by to bolo bližšie,“ doplnil.
Pohostenie u rivala
Jedným z pilierov mužstva bol brankár Peter Štefánik, ktorý začal chytať od štvrtého kola. 50-ročný veterán má veľkú zásluhu na postupe.
„Bez neho by to bolo veľmi ťažké. Veľmi si tento postup vážime a šiestu ligu už nechceme nikdy viac, len stúpať vyššie a vyššie,“ podčiarkol Mati.
Jedným z kľúčových zápasov bolo stretnutie v druhom jarnom kole v Pakostove, kde Giraltovce vyhrali 1:0 gólom Martina Michalka.
„Domáci boli veľmi sklamaní, chceli ten zápas zvládnuť. Lenže my sme dali gól a brankár Štefánik nám vychytal zápas. To víťazstvo si vážime najviac. Bolo tam výborné prostredie. Po zápase nás pekne pohostili, za čo Pakostovu veľmi pekne ďakujeme,“ vyzdvihol funkcionár Giraltoviec.
Sklamanie po pohári
V uplynulej sezóne sa Giraltovce zúčastnili aj v Prezidentskom pohári, ktorý túžili vyhrať, no napokon vo finále podľahli Liptovskej Teplej 0:1.
„Boli sme lepším tímom, ale vyhral šťastnejší. Chlapci brali zápas veľmi vážne, mali sme kopec šancí. Aj súper uznal, že sme boli futbalovejší. Žiaľ, dostali sme jeden gól,“ skonštatoval Mati.
V súčasnosti ho však viac ako prehra mrzí fakt, že klub stále nedostal finančnú odmenu. Víťaz Prezidentského pohára má dostať od SFZ 5000 eur, zdolaný finalista 2500 eur.
„Peniaze však dodnes nie sú na účte. Pýtali sme sa aj kompetentných, sľúbili, že peniaze prídu, ale zatiaľ to tak nie je. Trochu sme z toho sklamaní,“ poznamenal Jozef Mati.
Čaká ich susedské derby
V prvom kole V. ligy Sever, ktoré je na programe v polovici augusta, cestujú Giraltovce do Veľkého Šariša.
„Do piatej ligy vstupujeme s pokorou, ale opäť s cieľom bojovať o postup,“ vyhlásil Mati.
Káder preto patrične posilnili. Vrátil sa hrajúci tréner Patrik Partila, na hosťovanie prišiel z Fintíc Dávid Trojan.
Z Ľubotíc získali na prestup 20-ročného Tadeáša Krištofa. Z Petrovan sa vrátil skúsený stopér Matej Ficko, ktorý v minulosti hrával aj v tretej lige.
„Keďže náš brankár Peter Štefánik chcel ostať už iba dvojkou, posilnili sme sa aj na brankárskom poste, kde prišiel ukrajinský legionár Andrii Izai na hosťovanie zo Záhradného,“ vravel Jozef Mati.
„Naším cieľom je po jesennej časti skončiť do tretieho miesta a po dobrej zimnej príprave skúsiť opäť postúpiť,“ vyhlásil šéf Giraltoviec.
Tešia sa na derby s okolitými obcami Breznica a Bystré. Veľké susedské derby ich čaká s Kračúnovcami, ktoré ležia iba dva kilometre od Giraltoviec.
„Hrá tam väčšina našich hráčov, ktorí hrali aj tretiu ligu. Niektorých sme oslovili, ale nechceli prísť do Giraltoviec. Náš vzájomný zápas bude mať kvalitu aj šťavu,“ vyhlásil Mati.
Piatu ligu sledoval aj v uplynulej sezóne, pravidelne chodil do Kračúnoviec. Favoritmi súťaže budú podľa neho Breznica, Bystré a Vysoké Tatry.
„Myslím si, že súťaž je hrateľná. Chceme vrátiť Giraltovce tam, kam kedysi patrili, aspoň do štvrtej ligy,“ skonštatoval Mati.