Skalici došla trpezlivosť, v tíme končí hlavný tréner aj jeho asistent

Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode.
Účastník Niké ligy zo Záhoria to oznámil v utorok na sociálnej sieti.
Okrem Hudeca nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkaš a kondičný tréner Juraj Kéri.
Skalica sa po ôsmich kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých piatich zápasov získala iba jeden bod.
Štyridsaťročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025/26 doviedol tím k záchrane.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body