Skalica vstupuje do sezóny po príprave bez prehry. Tréner Hudec: Chceme zachytiť úvod

Na snímke zľava generálny manažér MFK Skalica Lukáš Varga, hlavný tréner MFK Skalica Roman Hudec a kapitán mužstva MFK Skalica Oliver Podhorin.
Na snímke zľava generálny manažér MFK Skalica Lukáš Varga, hlavný tréner MFK Skalica Roman Hudec a kapitán mužstva MFK Skalica Oliver Podhorin. (Autor: TASR)
TASR|22. júl 2026 o 23:45
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Skaličania absolvovali päťapoltýždňovú prípravu v domácich podmienkach.

Futbalisti MFK Skalica chcú v novej sezóne Niké ligy predovšetkým zachytiť úvod súťaže a vyhnúť sa náročnému boju o záchranu.

Do svojho piateho ročníka v najvyššej súťaži po návrate medzi elitu vstúpia v sobotu o 18.00 h na ihrisku Spartaka Trnava.

Skaličania absolvovali päťapoltýždňovú prípravu v domácich podmienkach a v piatich stretnutiach nenašli premožiteľa.

VIDEO: Tréner Roman Hudec

Zdolali Zlín 2:1, Petržalku 1:0, Zlaté Moravce 2:1 a v generálke Slovácko 3:1, so Sigmou Olomouc remizovali 0:0.

Chceme zachytiť úvod jesennej časti

„Išli sme od objemu k intenzite. Pozitívne je, že sme zápasy zvládli po výsledkovej stránke aj v určitej fáze únavy.

Boli by sme veľmi radi, ak by sme túto formu preniesli do ligovej časti. Samozrejme, liga je o niečom inom,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii tréner Roman Hudec.

Štyridsaťročný kouč by si po náročnom uplynulom ročníku želal pokojnejšiu sezónu. „Na začiatku letnej prípravy sme sa bavili o tom, že by sme boli veľmi radi, keby bola sezóna čo najpokojnejšia a pohybovali sme sa v pokojných vodách.

Chceme predovšetkým zachytiť úvod jesennej časti a získať čo najviac bodov,“ zdôraznil Hudec.

Potrebné pozície sme doplnili vhodnými hráčmi

S podobou mužstva je spokojný aj generálny manažér Lukáš Varga: „Tých hráčov, ktorých sme si chceli udržať, sme udržali.

Potrebné pozície sme doplnili vhodnými hráčmi a v tomto smere sme podľa mňa urobili maximum. Verím, že sa to ukáže v lige. V tejto chvíli považujeme káder za dotvorený a sme spokojní.“

VIDEO: Generálny manažér Lukáš Varga

Medzi letné posily patria obranca Patrick Karhan, ktorý prišiel na hosťovanie zo Spartaka Trnava, gruzínsky stredopoliar Levan Nonikašvili a obranca Martin Rýzek, hosťujúci zo Slovana Liberec.

Skalica zároveň predĺžila hosťovanie nigérijského krídelníka Abbatiho Abdullahiho z Górnika Zabrze. „Noví hráči zapadli dobre.

Potrebovali si zvyknúť na Skalicu, systém a náš štýl hry, ale ukázali to už v prípravných zápasoch. Verím, že to bude podobné aj v lige,“ vyhlásil kapitán Oliver Podhorin.

VIDEO: Kapitán Oliver Podhorin

Podhorin vyzdvihol aj zdravotný stav mužstva pred prvým kolom. „Nálada v kabíne je dobrá a všetci sa tešíme na prvý zápas v Trnave na peknom štadióne.

Počas prípravy nám celkom držalo zdravie, takže je to dobre načasované a takmer všetci sme pripravení na štart sezóny. Verím, že úvod zachytíme,“ dodal kapitán Skalice.

Slovensko

    Na snímke zľava generálny manažér MFK Skalica Lukáš Varga, hlavný tréner MFK Skalica Roman Hudec a kapitán mužstva MFK Skalica Oliver Podhorin.
    Na snímke zľava generálny manažér MFK Skalica Lukáš Varga, hlavný tréner MFK Skalica Roman Hudec a kapitán mužstva MFK Skalica Oliver Podhorin.
    Skalica vstupuje do sezóny po príprave bez prehry. Tréner Hudec: Chceme zachytiť úvod
    st 23:45
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