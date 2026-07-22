Skalica vstupuje do sezóny po príprave bez prehry. Tréner Hudec: Chceme zachytiť úvod

Futbalisti MFK Skalica chcú v novej sezóne Niké ligy predovšetkým zachytiť úvod súťaže a vyhnúť sa náročnému boju o záchranu.
Do svojho piateho ročníka v najvyššej súťaži po návrate medzi elitu vstúpia v sobotu o 18.00 h na ihrisku Spartaka Trnava.
Skaličania absolvovali päťapoltýždňovú prípravu v domácich podmienkach a v piatich stretnutiach nenašli premožiteľa.
VIDEO: Tréner Roman Hudec
Zdolali Zlín 2:1, Petržalku 1:0, Zlaté Moravce 2:1 a v generálke Slovácko 3:1, so Sigmou Olomouc remizovali 0:0.
Chceme zachytiť úvod jesennej časti
„Išli sme od objemu k intenzite. Pozitívne je, že sme zápasy zvládli po výsledkovej stránke aj v určitej fáze únavy.
Boli by sme veľmi radi, ak by sme túto formu preniesli do ligovej časti. Samozrejme, liga je o niečom inom,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii tréner Roman Hudec.
Štyridsaťročný kouč by si po náročnom uplynulom ročníku želal pokojnejšiu sezónu. „Na začiatku letnej prípravy sme sa bavili o tom, že by sme boli veľmi radi, keby bola sezóna čo najpokojnejšia a pohybovali sme sa v pokojných vodách.
Chceme predovšetkým zachytiť úvod jesennej časti a získať čo najviac bodov,“ zdôraznil Hudec.
Potrebné pozície sme doplnili vhodnými hráčmi
S podobou mužstva je spokojný aj generálny manažér Lukáš Varga: „Tých hráčov, ktorých sme si chceli udržať, sme udržali.
Potrebné pozície sme doplnili vhodnými hráčmi a v tomto smere sme podľa mňa urobili maximum. Verím, že sa to ukáže v lige. V tejto chvíli považujeme káder za dotvorený a sme spokojní.“
VIDEO: Generálny manažér Lukáš Varga
Medzi letné posily patria obranca Patrick Karhan, ktorý prišiel na hosťovanie zo Spartaka Trnava, gruzínsky stredopoliar Levan Nonikašvili a obranca Martin Rýzek, hosťujúci zo Slovana Liberec.
Skalica zároveň predĺžila hosťovanie nigérijského krídelníka Abbatiho Abdullahiho z Górnika Zabrze. „Noví hráči zapadli dobre.
Potrebovali si zvyknúť na Skalicu, systém a náš štýl hry, ale ukázali to už v prípravných zápasoch. Verím, že to bude podobné aj v lige,“ vyhlásil kapitán Oliver Podhorin.
VIDEO: Kapitán Oliver Podhorin
Podhorin vyzdvihol aj zdravotný stav mužstva pred prvým kolom. „Nálada v kabíne je dobrá a všetci sa tešíme na prvý zápas v Trnave na peknom štadióne.
Počas prípravy nám celkom držalo zdravie, takže je to dobre načasované a takmer všetci sme pripravení na štart sezóny. Verím, že úvod zachytíme,“ dodal kapitán Skalice.