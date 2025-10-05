Góly padli len z penált. Dunajská Streda zakopla na pôde Skalice

Niké liga - 10. kolo
MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)
Góly: 63. Bariš (z 11 m) - 71. Dukanovič (z 11 m)
Rozhodovali: Ruc - Zemko, Straka, ČK: 70. Guinari, ŽK: Šimko, Gaži, Daniel, Junas - Modesto
Diváci: 661
Skalica: Junas – Gaži, Šuver, Guinari, L. Šimko – Bariš, Mášik, Pudhorocký (72. Podhorin), E. Daniel, Morong (89. Černek) – Smejkal (60. Leginus)
D. Streda: Popovič - Blažek, Kačaraba, Nemanič, Modesto (46. Mendez) - Ouro (78. Gueye), Tuboly, Herc (59. Gruber) - Redzic (59. Sylla), Djukanovič (89. Gagua), Ramadan
BRATISLAVA. Futbalisti MFK Skalica remizovali v nedeľňajšom stretnutí 10. kola Niké ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1.
Ukončili tak sériu piatich prehier vo vzájomných zápasoch so súperom zo Žitného ostrova.
Skóre sa na Záhorí menilo až po zmene strán. Striedajúci hráč hostí Alioune Sylla zahral rukou vo vlastnej šestnástke po rohovom kope a nariadenú penaltu premenil Damián Bariš.
Pokutový kop však mali k dispozícii aj hostia po tom, čo Peter Guinari poslal k zemi Viktora Djukanoviča, za čo bol vylúčený.
Faulovaný Djukanovič taktiež pokutový kop premenil. Zverenci Branislava Fodreka už však presilovku nevyužili, a tak získali len bod.
Napriek tomu vedú neúplnú tabuľku o skóre, zatiaľ čo Skalica je deviata.
Hlasy po zápase
David Oulehla, tréner Skalice: „Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas. Takticky sme ho zvládli na jednotku. Súpera sme nepustili do situácií, v ktorých je silný. Mali sme navyše dve-tri šance, ktoré smrdeli gólom. Prvá polovica stretnutia bola v poriadku, možno o kúsok viac som od nás očakával v priestore pred šestnástkou. V druhom polčase sme pozične padli nižšie a Dunajská Streda hrala viac pred šestnástkou, aj keď k ničomu až takému vážnemu sme ju nepustili a otvorili sme duel gólom z penalty. Za stavu 1:0 som veril, že získame všetky tri body. Spravili sme však chybu, pri ktorej sme dostali červenú kartu a súper penaltu. Hostia sa dostali do zápasu a moji hráči si to v desiatich proti takému silnému súperovi museli ťažko oddrieť. Z obetavosti a nasadenia si bod zaslúžime a berieme.“
Branislav Fodrek, tréner D. Stredy: „Čakali sme a pripravovali sa na to, že Skaličania budú agresívni a organizovaní v defenzíve a my sa im musíme vyrovnať v nasadení. Prehrávali sme však súboje, nezískavali sme odrazené lopty, naša hra bola kostrbatá. Cez polčas sme spravili jednu zmenu, keď namiesto Modesta, u ktorého sme nechceli riskovať druhú žltú kartu, prišiel Mendez. V druhom polčase sme už mali viac z hry, uhrali sme aj ťažké lopty. Chceli sme však streliť prvý gól a namiesto toho sa stal opak, inkasovali sme z pokutového kopu. Po inkasovanom góle sme zvýšili aktivitu, vďaka tomu sme vyrovnali, súper dostal červenú kartu a už bola len otázka, či zápas zlomíme v náš prospech. Mali sme niekoľko gólových šancí, čo v takom zápase musíme premeniť. Domáci bojovali a z toho pohľadu je pre nich bod aj spravodlivý. Mali sme ambíciu zvíťaziť, bojovali sme, mali sme šance, ale hrá sa na góly. V tomto smere musíme pridať.“