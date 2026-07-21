Ružomberok nechce ďalší záchranársky rok. Klub obmenil káder a verí v lepšiu sezónu

MFK Ružomberok, účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže nepretržite od ročníka 1997/1998, už nechce zopakovať predchádzajúce dve sezóny, keď až v samom závere zachránil Niké ligu.
Súpiska Liptákov prešla v lete množstvom zmien. Klub opustilo až trinásť hráčov a prišli do neho deviati, vrátane dvoch futbalistov z dorastu do „áčka“.
„Všetko to vyplynulo z predchádzajúcej sezóny, keď sme ako klub neboli spokojní s dosahovanými výsledkami, takže sa muselo niečo stať,“ rozhovoril sa na tlačovej konferencii športový riaditeľ MFK Ružomberok Tomáš Hübschman.
„Niektoré zmeny boli aj vynútené, išlo o návraty hosťujúcich hráčov do svojich materských klubov. Ďalej to boli skončené zmluvy, keď sme v klube dosť dlho debatovali, či títo chalani budú pokračovať, alebo nie. Čo sa týka príchodov, bavili sme sa o hráčoch, ktorí by typologicky zapadli a napĺňali naše predstavy týkajúce sa herného obrazu a cesty, ktorou sa chceme vydať,“ pokračoval.
Liptáci najprv trénovali v domácich podmienkach a potom absolvovali sústredenie v Rakúsku. Mužstvo odohralo šesť prípravných stretnutí, z ktorých vyhralo len nad Malženicami (1:0) a celkovo malo bilanciu jedno víťazstvo, jedna remíza a štyri prehry, pri skóre 4:12.
Medzi súpermi boli aj Slavia Praha, Fortuna Düsseldorf či Sigma Olomouc.
„Som rád, že od zrazu 15. júna, sa zvládlo všetko, čo sme si naplánovali. Samozrejme, tím sa počas prestávky formoval, pretože noví hráči prichádzali postupne. Čo sa týka morálky i tréningového úsilia, tu chalanom nemôžem nič vytknúť. V tomto smere sa posúvame ďalej a ďalej. Čo sa týka zápasov, chceli sme takých súperov, aby nás čo najviac preverili. Išlo o skvelý test pred vstupom do ligy. V určitých fázach bolo vidno, že sa mužstvo dokáže vyrovnať i so silnými súpermi. Hrali sme proti dvom účastníkom európskych pohárov. Náš výkon však potrebujeme zhodnotiť aj gólovo. S koncovkou sme sa však trápili. Gólových príležitostí bolo veľa, len sme ich nepremenili. Na tom musíme zapracovať. Ale aj na defenzíve, aby sme boli čo najkomplexnejší,“ uviedol tréner Jaroslav Köstl.
VIDEO: Tréner MFK Ružomberok Jaroslav Köstl
O konkrétnych cieľoch do novej sezóny vedenie klubu na tlačovej konferencii nehovorilo.
„Teraz je tým hlavným náš prvý zápas proti Dunajskej Strede, na ktorý je aj zameraná celá príprava,“ vyhlásil Köstl. „V novej sezóne chceme byť úspešní. Verím, že už nebudú také problémy ako v predchádzajúcich rokoch. Verím, že sa môžeme odpichnúť niekde vyššie,“ pokračoval.
Zmeny v Ružomberku
Príchody: Jozef Murgaš (FC Admira Wacker Viedeň - uplatnenie opcie), Matěj Koubek (FC Zlín), Vojtěch Hranoš (AC Sparta Praha), Filip Souček (FC Tatran Prešov), Tomáš Marušin (ŠK Slovan Bratislava), Dominik Kostka (voľný hráč), Ivan Krajčírik (FC Slovan Liberec - hosťovanie), Patrik Leitner (návrat z hosťovania v MŠK Púchov), Tobias Ján Mirko (z dorastu), Michal Hrmo (z dorastu)
Odchody: Martin Chrien (FK Železiarne Podbrezová), Timotej Múdry (ukončenie zmluvy), Martin Gomola (skončenie spolupráce), Ondřej Šašinka (skončenie spolupráce), Giuliano Antonio Marek (hosťovanie FC ŠTK 1914 Šamorín), Dominik Mašek (koniec hosťovania), Tomáš Král (koniec hosťovania), Lukáš Fila (koniec hosťovania), Samuel Grigar (koniec hosťovania), Lukáš Endl (koniec hosťovania), Martin Šulek (preradenie do B-mužstva), Vojtěch Novák (preradenie do B-mužstva), Patrik Leitner (preradenie do B-mužstva)
Prípravné zápasy: Ružomberok - OFK Dynamo Malženice 1:0, Sigma Olomouc - Ružomberok 1:0, Ružomberok - MFK Zvolen 3:3, SK Slávia Praha - Ružomberok 3:0, Fortuna Düsseldorf - Ružomberok 2:0, FK Teplice - Ružomberok 3:0
Kapitán mužstva Ján Hladík hovoril o situácii v kabíne, no dotkol sa aj prípravy a ambícií: „V kádri nastali veľké zmeny. Do tímu prišla skúsenosť, no takisto mladí chalani, ktorí sa bijú o príležitosť a chcú sa ukázať. Myslím si, že sa to celé prepojilo a zase sme dobrá partia. Je tu chuť odčiniť predchádzajúce dve sezóny. Čo sa týka prípravy, bola jedna z mojich najťažších a už som toho zažil dosť. Všetko sme však odrobili, odjazdili.“
VIDEO: Kapitán MFK Ružomberok Jan Hladík
Súpiska Ružomberka
Brankári: Ivan Krajčírik, Boris Halada, Dávid Húska, Attila Horváth
Obrancovia: Alexander Mojžiš, Tomáš Marušin, Adrián Slávik, Daniel Köstl, Daniel Prekop, Alexander Selecký, Dominik Kostka
Stredopoliari: Peter Doroš, Oliver Luterán, Ján Murgaš, Filip Souček, Martin Bačík, Adam Tučný, Marián Chobot, Tomáš Buchvaldek, Patrik Jevoš, Michal Hrmo
Útočníci: Ján Tobias Mirko, Matěj Koubek, David Jackuliak, Jan Hladík, Vojtěch Hranoš, Marko Kelemen, Martin Boďa
Realizačný tím: Jaroslav Köstl (hlavný tréner), Ľubomír Kordanič (asistent trénera), Marek Herčut (asistent trénera), Lukáš Hošala (asistent trénera a analytik), Ľuboš Kapláň (asistent trénera), Luboš Hajdúch (tréner brankárov), Matej Šavol (technický vedúci), Tinor Letko (lekár), František Rigo (lekár), Juraj Hervartovský (fyzioterapeut a masér), Dalibor Ďurčo (fyzioterapeut a masér)