Infantino čelí mimoriadnemu tlaku. Mexiko aj Argentína napriek tomu stoja za šéfom FIFA

Mexická futbalová federácia (FMF) a Argentínska futbalová asociácia (AFA) vyjadrili svoju podporu kritizovanému prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi.
Švajčiar čelí kritike po tom, čo tri kontinenty odmietli jeho plán získať súkromného investora pre spoločnosť, ktorá by spravovala súťaže FIFA vrátane mužských a ženských majstrovstiev sveta.
Infantino a FIFA sa tento týždeň ospravedlnili národným asociáciám za spôsob, akým bol plán pripravený.
Členovia vedenia FIFA, ktorí sa zúčastnili na stredajšom zasadnutí v Maroku, však uviedli, že Infantino má ich „plnú podporu“ na pokračovanie vo funkcii.
Mexická futbalová federácia vyjadrila Infantinovi podporu a uviedla, že sa pripája k jeho výzve „spoločne pokračovať v rozvoji futbalu v prospech všetkých 211 členských asociácií“.
FMF podľa agentúry DPA dodala, že „podporuje vedenie prezidenta Infantina v ďalšom presadzovaní rozvoja futbalu prostredníctvom posilňovania inštitúcií“.
Mexická podpora prichádza po tom, čo jej kontinentálna konfederácia CONCACAF minulú sobotu Infantina ostro kritizovala.
Označila jeho postup v súvislosti s plánom súkromného investora za „jednostranný a mimoriadne závažný akt zlého riadenia“ a vyzvala na úplné preskúmanie jeho vedenia.
Argentínska futbalová asociácia poďakovala Infantinovi za jeho desaťročnú službu a za transformáciu FIFA, ktorú podľa nej dosiahol prostredníctvom „transparentného modelu riadenia“.
Argentína je súčasťou juhoamerickej konfederácie CONMEBOL, ktorá lobuje za rozšírenie finálového turnaja majstrovstiev sveta 2030 na 64 tímov.
CONMEBOL vo štvrtok uviedla, že nepodporí žiadny pokus o Infantinovo odvolanie v zrýchlenom režime.
Výkonný výbor Africkej futbalovej konfederácie (CAF) zároveň vo štvrtok vyjadril Infantinovi „jednomyseľnú podporu“.
Napriek tomu zostáva pod mimoriadnym tlakom. Európska futbalová únia (UEFA) trvá na tom, že stále plánuje bojkotovať súťaže FIFA, keďže minulý týždeň vyhlásila, že „stratila dôveru“ v Infantina.
Svetová hráčska únia FIFPro obvinila Infantina z „hlbokého zneužitia prezidentskej moci“ a požaduje reformy riadenia FIFA vrátane miesta v Rade FIFA pre zástupcu hráčov a účasti na preskúmaní postupu FIFA pri pláne so súkromným investorom.
Členovia Rady FIFA, nahnevaní Infantinovým zlyhaním konzultovať plán s nimi, ako aj spôsobom riešenia prípadu Folarina Baloguna, sa údajne snažia získať potrebnú 19-člennú väčšinu, ktorá by mohla požiadať Infantina o zvolanie zasadnutia, na ktorom by sa zodpovedal zo svojich krokov.
Ak väčšinu nezískajú, alebo Infantino odmietne zvolať schôdzu, plánujú členovia spustiť „bojkot riadenia“ tým, že prestanú navštevovať zasadnutia s cieľom paralyzovať fungovanie FIFA.
Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas v piatok ráno uviedol, že spôsob, akým boli národné asociácie, Rada FIFA a dokonca aj najvyšší predstavitelia FIFA držaní v nevedomosti o pláne so súkromným investorom, predstavuje „vážne zlyhanie inštitucionálneho riadenia“.
Podľa Tebasa však tento plán nie je ani najväčším škandálom leta. Za ešte závažnejší označil spôsob, akým FIFA riešila prípad Baloguna na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Americkému útočníkovi bol po červenej karte v šestnásťfinále pôvodne udelený jednozápasový trest, ktorý však disciplinárna komisia FIFA pozastavila, takže mohol nastúpiť proti Belgicku v osemfinále.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že osobne loboval u Infantina za „prehodnotenie“ trestu. Švajčiar však trvá na tom, že disciplinárna komisia konala nezávisle.
Komisia zatiaľ neposkytla vysvetlenie, prečo bol trest pozastavený. Tebas označil prípad Baloguna za „neprípustné politické zasahovanie do disciplinárnej nezávislosti futbalu, ku ktorému Infantino napokon poskytol úplne nevierohodné vysvetlenia“.
Anglická a waleská futbalová asociácia patria medzi viaceré európske riadiace orgány, ktoré formálne stiahli podporu Infantinovej kandidatúry na znovuzvolenie na budúcoročnom kongrese FIFA v Maroku.