Mexická ikona sa definitívne lúči. Brankár Ochoa oznámil koniec kariéry

Mexický futbalový brankár Guillermo Ochoa v utorok oznámil po 22 rokoch koniec profesionálnej kariéry.
Štyridsaťjedenročný ikonický gólman sa rozlúčil s futbalom v drese reprezentácie na domácom svetovom šampionáte.
Hoci už pred MS avizoval, že turnaj bude jeho posledný v kariére, rástli špekulácie o predĺžení kariéry a podpise novej klubovej zmluvy. Ochoa však všetky dohady vyvrátil a dal za kariérou definitívnu bodku.
„Dal som do toho všetko. Na ihrisku som vydal zo seba všetko pre svoje kluby aj národný tím a dnes zavesím rukavice na klinec. Ako brankár môžete 90 minút čakať na jediný okamih, pri ktorom všetko závisí od vás. Keď príde, nemôžete zaváhať,“ citovala Mexičana agentúra AP.
Ochoa vytvoril na MS v USA, Kanade a Mexiku rekord v počte účastí. Spoločne s ikonickými útočníkmi Lionelom Messim a Cristianom Ronaldom si zahral na šiestom turnaji. Pozíciu tímovej jednotky zastával na záverečných turnajoch v Brazílii 2014, Rusku 2018 a Katare 2022.
Na tom domácom bol v pozícii náhradníka, ale tréner Javier Aguirre ho poslal do hry na záverečných 13 minút duelu v skupinovej fáze proti Česku. Po záverečnom hvizde dojatý Ochoa pobozkal bránkové žrde na slávnom Aztéckom štadióne – mieste, kde sa začala jeho kariéra.
Na klubovej úrovni bol jeho poslednou cyperský AEL Limassol. Najvýraznejšiu časť kariéry strávil v mexickom klube América, za ktorý odchytal 425 súťažných stretnutí a získal s ním ligový titul v sezóne 2004/05.
V rámci zahraničných angažmánov zaznamenal najviac štartov (116) za francúzske AJ Ajaccio. Okrem toho pôsobil aj v španielskych kluboch Malaga CF a Granada CF. V talianskej Serie A chytal za Salernitanu a v Belgicku za Standard Liege.
Za národný tím ochytal 154 zápasov. „Nikdy som si nepredstavoval, kam ma môže sen zaviesť. Dnes sa môžem len s hrdosťou obzrieť späť a povedať: ´Ďakujem´. Odnášam si so sebou náklonnosť miliónov ľudí a vnútorný pokoj, ktorý pramení z vedomia, že som pre Mexiko dal všetko,“ napísal Ochoa.