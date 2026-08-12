Oci, stále nemôžem uveriť, že si preč. Messi váha na budúcnosťou svojej kariéry

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa s emotívnymi slovami verejne rozlúčil so svojím zosnulým otcom Jorgem. Ten zomrel v sobotu vo veku 68 rokov.
„Oci, stále nemôžem uveriť, že si preč. Neviem to pochopiť – alebo skôr nechcem tomu veriť,“ napísal 39-ročný futbalista na sociálnych sieťach.
„Je pre mňa veľmi ťažké predstaviť si, že ťa už nikdy neuvidím, že sa už nikdy nebudeme rozprávať. Viem, že si trpel a že je to takto najlepšie, ale odišiel si príliš skoro.“
O zdravotných problémoch Messiho otca sa začalo viac hovoriť počas nedávnych majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Samotný futbalista uviedol v jednom z pozápasových rozhovorov, že dôvodom jeho emócií bola záležitosť, ktorá sa netýka športu.
Jeho úmrtie šokovalo celý svet. Ďalšie podrobnosti o zdravotných problémoch, ktoré viedli k smrti Jorgeho Messiho, neboli zverejnené. Jeho syn a rodina odcestovali z USA do Argentíny na pohreb.
Kapitán majstrov sveta z Kataru 2022 a úradujúcich vicemajstrov sveta taktiež opísal, ako veľmi na neho počas tohtoročného šampionátu doliehala vážna choroba jeho otca.
„Po každom zápase som čakal na tvoju správu a veľmi mi chýbala. Vtedy som si uvedomil, aká vážna situácia skutočne je,“ uviedol útočník Interu Miami. „Napriek tomu som neustále premýšľal o tom, ako sa dostať čo najďalej, aby som ti dal čas pozrieť si zápas.“
Messi sa s argentínskym tímom dostal až do finále MS 2026, v ktorom však Juhoameričania prehrali so Španielskom 0:1 po predĺžení.
„Chcel som vyhrať, aby som ti mohol priviezť trofej a ukázať ti ju. Nedokázal som to, moje nohy už jednoducho nespolupracovali. Tentoraz som sa snažil prekonať hranice toho, čo moje telo zvládalo, ale nepodarilo sa mi to. Nikdy som sa naozaj necítil pohodlne,“ citovala ho agentúra DPA.
Jorge Messi sa nemohol zúčastniť na finálovom zápase. Podľa Lionela Messiho by strata jeho otca mohla viesť aj k skoršiemu ukončeniu jeho kariéry: „Neviem, čo budem bez teba robiť, neviem, ako sa veci budú vyvíjať ďalej. Vždy som hral iba futbal a teraz mám vážne pochybnosti o tom, či budem môcť pokračovať ešte dlho.“
Jorge bol poradcom svojho syna od začiatku jeho kariéry. Už v mládežníckych časoch ho priviedol do FC Barcelona, kde Lionel hral v rokoch 2000 - 2021. Rekordný osemnásobný držiteľ Zlatej lopty vzdal hold svojmu otcovi dojímavými slovami.
„Budeš mi veľmi chýbať, ale vždy budeš so mnou, najmä pri výchove mojich detí, pretože ich učím a vychovávam ich tak, ako si ty vychovával mňa,“ napísal Messi. „Ľúbim ťa, oci.“
Portugalský krídelník Cristiano Ronaldo vyjadril na sociálnej sieti sústrasť svojmu dlhoročnému rivalovi. „Veľmi vrúcne objatie pre teba a tvojich blízkych v týchto ťažkých časoch, Leo. Veľa síl,“ napísal na Instagrame.