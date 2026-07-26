VIDEO: Messi sa po MS prvýkrát ukázal na verejnosti, so synom bol na futbale

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa objavil na verejnosti prvýkrát od prehry vo finále MS 2026.
Kapitán národného tímu sa spoločne so synom Mateom zúčastnil zápasu medzi Leones de Rosario a Central Cordoba (0:2) v rámci ligy Primera C v Argentíne.
Fanúšikovia privítali Messiho búrlivým aplauzom a keď si všimol, že ho snímajú kamery, usmial sa a zamával davu.
Išlo o prvú Messiho účasť na verejnej akcii od 19. júla, keď Argentína podľahla Španielsku 0:1 vo finále MS. Messi strelil na turnaji osem gólov, v tabuľke strelcov bol lepší len Francúz Kylian Mbappe s desiatimi presnými zásahmi.