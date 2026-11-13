Messi mieri v MLS za ďalším rekordom. Ocenenie MVP môže získať tretíkrát za sebou

Argentínsky futbalista Lionel Messi je finalistom v boji o honor najužitočnejšieho hráča zámorskej MLS. Kapitán Interu Miami sa môže stať vôbec prvým hráčom, ktorý získa toto ocenenie trikrát za sebou.
Ocenenie obhájil minulý rok ako prvý v histórii súťaže, pričom dvakrát sa najužitočnejším hráčom pred ním stal len Preki Radosavljevič (1997 a 2003).
Messi v roku 2025 výrazným spôsobom prispel k triumfu Interu Miami, v tejto sezóne má zatiaľ osemnásobný držiteľ Zlatej lopty po konci základnej časti na konte 26 gólov v 31 zápasoch.
Štart vyraďovacích súbojov je na programe budúci týždeň a finále 18. decembra. Držiteľa ocenenia vyhlási vedenie súťaže práve počas play off.
Okrem Messiho sú medzi finalistami aj Nemec Hany Mukhtar z Nashvillu, Brazílčania Evander (Cincinnati) a Guilherme (Houston) a 17-ročný talent Cavan Sullivan (Philadelphia).
Američan, ktorý sa minulý mesiac proti Mexiku stal najmladším strelcom gólu v drese národného tímu, za Philadelphiu v lige skóroval deväťkrát a zabojuje aj o cenu pre najlepšieho mladého hráča.