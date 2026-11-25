Slovenský futbalista Ivan Mesík si v utorok pripísal v druhej najvyššej anglickej súťaži Championship gól za Charlton a prispel tak ku výhre 4:0 nad Lincolnom.
Pre 25-ročného obrancu to bol druhý presný zásah od príchodu do londýnskeho klubu, v ktorom pôsobí od júla.
Mesík skóroval v 13. minúte, keď zvýšil náskok svojho mužstva na 2:0. Slovenský stopér absolvoval celý duel.
VIDEO: Zostrih zápasu Charlton - Lincoln City (gól Mesíka od 21 sekundy)
Z víťazstva sa v Championship tešil aj slovenský reprezentačný útočník David Strelec, ktorého Middlesbrough zdolalo na vlastnom ihrisku Swansea City 2:1.
Strelec nastúpil v základnej zostave a na trávniku strávil 62 minút.