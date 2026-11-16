Menším klubom prekáža rozdeľovanie peňazí. Na UEFA podali formálnu stažnosť

logo UEGA
logo UEGA (Autor: REUTERS)
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TASR|16. nov 2026 o 13:49
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Menším klubom prekáža rozdeľovanie peňazí. Na UEFA podali formálnu stažnosť

Únia európskych klubov (UEC) sa v pondelok formálne obrátila na Európsku komisiu so sťažnosťou proti najvplyvnejším organizáciám európskeho futbalu.

Týka sa právnej dohody o spolupráci, ktorú Európska futbalová únia (UEFA) uzavrela do roku 2033 s vplyvnou Európskou klubovou asociáciou (EFC).

Tú vedie prezident Paríža Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Skupina EFC v súčasnosti zastupuje približne 800 európskych klubov, viac ako 140-členná UEC vznikla v roku 2023 a obhajuje záujmy menších tímov.

Bruselská UEC tvrdí, že exkluzívny prístup EFC k UEFA ako vedúcej organizácii európskeho futbalu na rokovania o prihláškach do súťaží a o tom, ako rozdeliť miliardy eur na odmeny, je nesprávny.

V európskom futbale aj preto podľa nich absentuje konkurenčná rovnováha a to pomáha malému okruhu klubov udržať sa na vrchole Ligy majstrov.

„Chceme použiť európske právo hospodárskej súťaže na ochranu športového modelu skutočne otvorených a vyvážených súťaží,“ povedal poradca UEC Miguel Maduro, nezávislý expert na riadenie, ktorého kedysi svetový orgán FIFA odvolal.

Od svojho založenia v roku 2023 sú členmi UEC napríklad belgický Union Saint-Gilloise, španielske Levante a Osasuna, anglické Burnley či nemecké St. Pauli a škótsky Aberdeen.

Jedným z kľúčových návrhov UEC, ktoré UEFA neprijala, bolo rozdelenie 5 percent ročných príjmov z troch európskych klubových súťaží medzi tímy, ktoré trénovali zúčastnených hráčov. V minulej sezóne by sa medzi kluby mimo najvyšších súťaží rozdelilo odhadom 67 miliónov eur.

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logo UEGA
logo UEGA
Menším klubom prekáža rozdeľovanie peňazí. Na UEFA podali formálnu stažnosť
dnes 13:49
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