Rozchod Depaya s Corinthians sa mení na spor. Holandský útočník tvrdí, že klub porušil dohodu

Holandský útočník Memphis Depay po dvoch rokoch končí v brazílskom klube Corinthians.
Tím zo Sao Paula oznámil, že sa po dlhom rokovaní rozhodol nevyužiť opciu a nepredĺžiť s tridsaťdvaročný futbalistom zmluvu. Podľa Depaya tým porušil dohodu.
"Prezident klubu s predĺžením kontraktu súhlasil, rovnako ako športový, právny a finančný úsek. Niekto sa však rozhodol túto dohodu nedodržať, "napísal Depay na sociálnych sieťach.
"Toto som nechcel a celý čas som klub rešpektoval, ale teraz musím rázne reagovať, aby som chránil svoje záujmy. V najbližších dňoch sa vyjadrím a buďte si istí, že toto neprijateľné správanie nenechám len tak," uviedol najlepší strelec v histórii holandskej reprezentácie.
"Rozhodli sme sa tak len a len v záujme finančného zdravia nášho klubu, ktoré si vyžaduje dôslednú rovnováhu a zodpovedné hospodárenie so zdrojmi, ktoré máme k dispozícii," uviedli Corinthians v tlačovej správe. Podľa médií má klub veľké dlhy.
Depay prišiel do Corinthians predvlani z Atlética Madrid. Za brazílsky klub odohral 79 zápasov a dal 20 gólov.
V minulosti nastupoval za Eindhoven, Manchester United, Lyon a Barcelonu.