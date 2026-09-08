ONLINE: MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

Futbalisti tímov MFK Spartak Medzev a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu.
Pre hostí to je pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Michalovce ako účastník Niké ligy bude proti treťoligistovi jasný favorit.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
08.09.2026 o 16:30
3. kolo
Medzev
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.