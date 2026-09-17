Spor okolo Mbappého gesta: Nechcem hodnotiť jedno ľudské utrpenie vyššie ako druhé

Futbalisti Realu Madrid na čele s elitným francúzskym kanonierom Kylianom Mbappém sa ocitli v centre politickej debaty týkajúcej sa migračnej krízy v španielskej africkej enkláve Ceuta.
Niektorí totiž odmietli pred utorkovým stretnutím La Ligy na pôde Elche jednostranne podporiť údajne apolitickú iniciatívu na podporu obyvateľov Ceuty a vyjadrili gesto solidarity aj pre afrických migrantov. Vyslúžili si za to kritiku i slová obhajoby.
Všetci hráči Elche a Realu Madrid si pred stretnutím 6. kola obliekli tričká s nápisom „Všetci sme zo Ceuty.“
Rozdala im ich organizácia reprezentujúca firmy z východu regiónu Valencia so súhlasom ligy i oboch klubov. Mbappé, Vinicius, či Ibrahima Konate si ich však čiastočne vyhrnuli a nápis zakryli.
„Bola to zložitá pozícia, niektorí si môžu myslieť, že som proti obyvateľom Ceuty, čo v žiadnom prípade nie je pravda. Majú moju plnú podporu.
Myslím však aj na migrantov, ktorí stratili život a čelia ťažkým podmienkam. Nechcem hodnotiť jedno ľudské utrpenie vyššie ako druhé,“ uviedol Mbappé podľa AP.
Mbappého, ktorý má po matke alžírsky pôvod, kritizoval napríklad novinár z periodika El Espaňol Jorge Calabres. „To je nehoráznosť. Sú to hráči Realu Madrid, nie hocijakého klubu.
Podpora Ceuty nie je politická záležitosť,“ napísal, s čím však nesúhlasí športový komentátor Santiago Segurola, ktorý pre rádio Onda Cero uviedol.
„Ľudia za touto iniciatívou sú idioti. Bolo úplne nevhodné dostať hráčov do takejto príšernej situácie a museli v nej zaujať stanovisko.“