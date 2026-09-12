Parádny debut v novom tíme. Bero sa uviedol v maďarskom Ferencvárosi hetrikom

Maďarský pohár - 2. kolo
Debreceni EAC - Ferencváros 0:7 (0:4)
Góly: 1., 7. a 63. Bero, 12. Lakatos, 39. Kovacevic, 78. Zachariassen (z 11m), 89. Levi (z 11m)
Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero predviedol snový začiatok v drese svojho nového klubu Ferencváros Budapešť.
V zápase 2. kola Maďarského pohára na pôde treťoligového Debreceni EAC sa podieľal na víťazstve hostí 7:0 hneď tromi gólmi.
Čoskoro 31-ročný stredopoliar predviedol bleskový nástup do stretnutia. Skóre otvoril už v 1. minúte zápasu a len o šesť minút neskôr pridával druhý gól hostí.
Hetrik v drese maďarského veľkoklubu skompletizoval po zmene strán, keď v 63. minúte zvyšoval na priebežných 5:0. Ferencváros napokon pridal ešte dva góly.
Bero prestúpil do Budapešti po troch sezónach strávených v nemeckom Bochume, s ktorým odohral dve sezóny v najvyššej Bundeslige a uplynulý ročník v druhej najvyššej súťaži.
V minulosti pôsobil aj v tureckom Trabzonspore (2016 – 2018) a holandskom Vitesse Arnhem (2018 – 2023).
Na konte má taktiež 50 štartov a jeden gól za slovenskú národnú reprezentáciu.
Ferencváros si pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho taktiež zahrá hlavnú fáza Európskej ligy.
Čakajú ho zápasy proti Celticu, Viktorii Plzeň, portugalskému Torreense, AC Milánu, slovinskému Celje, Lechu Poznaň, Juventus Turín a Hoffenheimu.