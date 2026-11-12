V 26 rokoch už vedie mužov. Bývalý reprezentant nútene ukončil kariéru, no dnes žiari ako tréner

Prínosom tretej a štvrtej ligy na východe Slovenska je skutočnosť, že na trénerských lavičkách dostávajú priestor mladí a vzdelaní tréneri.
Prinášajú na futbalové trávniky moderné tréningové metódy, nové postupy a odlišný prístup k hráčom. Často dokážu držať krok aj s mužstvami s bohatou históriou a tradíciou, ktoré disponujú širokými hráčskymi kádrami.
Jedným z mladých trénerov je aj 26-ročný MATÚŠ BACH, ktorý vedie štvrtoligový Kechnec. Klub pochádza z obce s čosi vyše 1000 obyvateľmi v Košickom kraji, v historickom regióne Abov.
Vyštudovaný telocvikár a jeho mužstvo prežívajú mimoriadne úspešný ligový ročník. Kechnec bude zimovať na výbornom štvrtom mieste s bilanciou 7 výhier, 2 remízy a 3 prehry so skóre 25:19.
Tretie Záhradné má rovnako 23 bodov má však lepší vzájomný zápas. Na druhý Gerlachov stráca sedem a na vedúce Kendice 11 bodov.
Bach má za sebou aj zaujímavú hráčsku kariéru. Ako mládežnícky reprezentant Slovenska vo futbale a bývalý reprezentant v malom futbale musel pre opakované zranenia predčasne ukončiť hráčsku dráhu.
Futbalu však zostal verný a dnes sa naplno venuje trénerskej práci. Porozprávali sme sa s ním o jeho futbalových začiatkoch, trénerskej ceste i ambíciách s Kechnecom.
Ako vyzerala vaša futbalová kariéra?
S futbalom som začínal v klube Galaktik Košice ako deväťročný, kde som získal prvé futbalové základy. V kategórii U16 som následne prišiel do FC Košice a neskôr do MFK Zemplín Michalovce, kde som strávil tri sezóny.
Počas pôsobenia v kategórii U18 som bol aj súčasťou širšieho výberu slovenskej reprezentácie. Popri tom som absolvoval skúšky v kluboch ako Slovan Bratislava či Baník Ostrava. Bola to pre mňa cenná skúsenosť a zároveň motivácia ďalej na sebe pracovať. Na posledný polrok v kategórii U19 som sa vrátil do Košíc.
Po strednej škole som začal študovať na Prešovskej univerzite odbor učiteľstvo telesnej výchovy a popri tom nasledovalo hosťovanie do treťoligového FK Pokrok Krompachy, kde som strávil dve sezóny. Po Krompachoch som prešiel do FK Kechnec.
Popri veľkom futbale som pravidelne hrával aj malý futbal, v ktorom som pôsobil pri mužskej reprezentácii a vo vekovej kategórii U23, s ktorou som absolvoval majstrovstvá sveta v Kyjeve.
Každá z týchto etáp mi niečo dala. Mal som možnosť spoznať rôznych kvalitných trénerov, odlišné tréningové prístupy aj nároky jednotlivých prostredí.
Prečo ste sa rozhodli stať sa trénerom?
Prvýkrát som nad trénerskou dráhou začal premýšľať už po prvom zranení kolena počas pôsobenia v Michalovciach. Vždy som patril medzi hráčov, ktorých tréning bavil a ktorí sa chceli zlepšovať aj nad rámec spoločných tréningov v klube. Individuálne som sa pripravoval aj sám a postupne ma začalo zaujímať nielen to, čo trénujeme, ale aj prečo to robíme, aký je cieľ jednotlivých cvičení a ako ich preniesť do zápasu.
Zranenie ma zároveň prinútilo zamyslieť sa nad tým, ako by som mohol vo futbale pokračovať, ak by mi zdravie nedovolilo naplno rozvíjať hráčsku kariéru. Žiaľ, neskôr prišli ďalšie zdravotné komplikácie a trénerská cesta začala dostávať konkrétnejšiu podobu. Po ukončení strednej školy som dostal príležitosť trénovať v mojom materskom klube Galaktik Košice.
Postupne som pracoval s viacerými vekovými kategóriami, od prípravky až po žiakov. Práve tam som si uvedomil, že trénerstvo ma napĺňa a chcem sa mu venovať naplno. Veľa času preto venujem vzdelávaniu. Momentálne si dokončujem licenciu UEFA A, ktorá ma v tomto roku opäť trénersky posunula. Trénovanie sa tak z pôvodnej možnosti, ako zostať pri futbale, postupne stalo mojou hlavnou cestou.
Kde a koho ste trénovali?
Moje trénerské začiatky sú spojené s klubom FK Galaktik Košice, kde som pôsobil necelé tri roky. Pracoval som s kategóriami od prípravky až po žiakov, čo mi dalo dobrý základ z pohľadu metodiky tréningu aj prístupu k jednotlivým vekovým skupinám.
Následne prišla možnosť presunúť sa do FK Kechnec ako hráč. Pri rozhodovaní zavážilo aj to, že som zároveň dostal príležitosť viesť kategóriu U19, preto som sa rozhodol práve pre Kechnec. Mal som vtedy 21 rokov a bola to moja prvá väčšia trénerská výzva. Popri trénovaní Kechnecu som spolu s trénerom Antonom Kočišom viedol aj regionálny výber do U17.
V Kechneci som približne štyri roky pôsobil pri kategóriách U15 a U19. Počas tohto obdobia sa nám podarilo so žiakmi získať štyri ligové tituly a s dorastom jeden. Postupne som dostal priestor ako šéftréner mládeže.
V minulej sezóne nám navyše len tesne unikol postup do druhej dorasteneckej ligy. Pri práci s mládežou považujem za podstatné najmä to, ako sa hráči rozvíjajú a nakoľko sú pripravení na prechod do seniorského futbalu. Aj na základe práce a výsledkov pri U19 prišla ponuka prevziať od tejto sezóny A-mužstvo.
Vzhľadom na môj vek som ju vnímal ako prejav dôvery vedenia za doterajšiu prácu v klube a prirodzený posun v rámci klubu. Ponuku som preto prijal s rešpektom, ale aj s ambíciou posúvať mužstvo herne a výsledkovo dopredu, čo sa nám zatiaľ darí.
Ako ste spokojný s výkonmi svojho mužstva v jesennej časti?
S doterajším priebehom jesennej časti som veľmi spokojný. Podarilo sa vytvoriť výborný kolektív, v ktorom sa spájajú skúsenosti starších hráčov s energiou a ambíciami mladých chlapcov vrátane našich odchovancov.
Som veľmi rád, že môžem mať v mužstve skúsených hráčov, ako sú Lipčák, Kolbas, Oliinik, Zosenko, Šomšák a ďalší, ktorí dokážu mužstvu pomôcť nielen na ihrisku, ale aj mimo neho, podporiť spoluhráčov a usmerniť mladších. Práve prepojenie ich skúseností s energiou mladých hráčov je jednou zo silných stránok nášho mužstva.
Určite chcem vyzdvihnúť brankára Martina Lipčáka, ktorý vo svojom veku (51 rokov) podáva nadštandardné výkony a vo viacerých zápasoch nás dokázal podržať. Hrať ešte v jeho veku je asi snom každého hráča.
Myslím si, že sme sa ako mužstvo posunuli a dokázali sme byť konkurencieschopní pre všetkých súperov. Momentálne nám patrí štvrté miesto, pričom máme rovnaký počet bodov ako tretí tím tabuľky. Je to dobrý základ, na ktorom môžeme ďalej stavať. Teší ma, že sme dokázali zdolať aj mužstvá s postupovými ambíciami, akými sú Kendice a Ľubotice. Takéto zápasy nás preverili po všetkých stránkach.
Stále však máme priestor na zlepšenie, čo sa ukázalo v zápasoch s Gerlachovom a v Záhradnom. Všetkým hráčom patrí moje poďakovanie za prístup k tréningom aj zápasom. Počas sezóny sa viacerí trápili so zraneniami, no aj napriek tomu sa vždy snažili podať na ihrisku stopercentný výkon.
Doterajšie výsledky sú odrazom ich práce. Pre nás bude podstatné nadviazať na tento prístup aj v jarnej časti a potvrdiť, že dokážeme podávať stabilné výkony dlhodobo.
Aká je podľa vás úroveň 4. ligy?
Súťaž je vyrovnaná, čo dokazuje aj tabuľka, v ktorej o popredné priečky bojuje viacero mužstiev. Každý zápas je náročný a rozhodujú v ňom často detaily, aktuálna forma či účasť kľúčových hráčov.
V lige pôsobia kvalitné mužstvá s ambíciami, dobrým zázemím a skúsenými hráčmi aj z vyšších súťaží. Vo väčšine mužstiev pôsobia aj zahraniční hráči, čo často zvyšuje úroveň súťaže. Zápasy proti tímom ako Kendice, Čaňa či Ľubotice nám ukázali, že dokážeme po dlhšom čase patriť medzi mužstvá, ktoré môžu bojovať o popredné priečky.
Aké sú vaše plány s Kechnecom v tomto súťažnom ročníku?
Do sezóny sme vstupovali s cieľom pohybovať sa v prvej šestke tabuľky a postupne budovať mužstvo s jasnou hernou identitou. Dôležité je, aby naše výsledky vychádzali zo stabilných výkonov a z práce, ktorú odvádzame v tréningovom procese. Doterajší priebeh súťaže nám ukázal, že môžeme bojovať aj o vyššie priečky ako v minulosti.
Ambície určite máme a chceme sa udržať v kontakte s čelom tabuľky. Potrebujeme však pravidelne bodovať aj v zápasoch, v ktorých sa od nás víťazstvo očakáva. Práve konzistentnosť výkonov bude rozhodovať o tom, ako vysoko sa dokážeme udržať.
Súčasťou našich plánov je aj postupné zapracovanie ďalších mladých hráčov z U19 do A-mužstva. Týchto chlapcov poznám a záleží mi na tom, aby mali v klube perspektívu aj po skončení dorasteneckého veku. Chceme im vytvárať priestor, ale zároveň ich viesť k tomu, aby si svoje miesto vybojovali prístupom a výkonnosťou.
Za úspešný ročník budem považovať taký, v ktorom spojíme dobré umiestnenie s herným posunom mužstva a rozvojom mladých hráčov, na ktorých môže Kechnec stavať aj v ďalších sezónach.
Týmto by som sa chcel poďakovať vedeniu klubu, starostovi Jozefovi Konkolymu, Tomášovi Konkolymu a prezidentovi klubu Ladislavovi Dankovi za prejavenú dôveru.
Matúš Bach tak patrí k mladým trénerom, ktorí dokazujú, že vek nemusí byť prekážkou pri vedení seniorského mužstva. Jeho doterajšie pôsobenie v Kechneci je dôkazom, že systematická práca s mládežou, ochota vzdelávať sa a dôvera vedenia klubu môžu priniesť výsledky. ( doplním ) miesto po jesennej časti je pre Kechnec výbornou vizitkou.
Ak sa mužstvu podarí nadviazať na doterajšie výkony aj na jar, môže sa stať jedným z príjemných prekvapení štvrtej ligy. A pre samotného Bacha bude jarná časť ďalšou príležitosťou potvrdiť, že jeho trénerská cesta má perspektívu.