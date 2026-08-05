Je to pre neho neuveriteľná česť. Newcastle povedie nemecký tréner

Matthias Jaissle.
Matthias Jaissle. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. aug 2026 o 20:37
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Anglický klub by mal za jeho služby zaplatiť Al-Ahli kompenzáciu vo výške deväť miliónov libier.

Novým trénerom anglického futbalového klubu Newcastle United sa v stredu stal Matthias Jaissle, ktorý na poste nahradil Eddieho Howea.

Ten rezignoval na pozíciu hlavného trénera minulý piatok. Vo funkcii pôsobil v uplynulých piatich sezónach.

Tridsaťosemročný Jaissle, ktorý doteraz viedol Al-Ahli, sa stretol s hráčmi Newcastlu už cez víkend v predsezónnom tréningovom kempe v Španielsku.

Anglický klub by mal za jeho služby zaplatiť Al-Ahli kompenzáciu vo výške deväť miliónov libier.

„Je neuveriteľná česť stať sa hlavným trénerom Newcastle United. Je to jeden z najväčších klubov v európskom futbale s jedinečnou históriou, identitou a základňou fanúšikov a som nadšený, že túto vášeň a puto zažijem na vlastnej koži.

Keď sa vám do cesty dostane Newcastle, všimnete si to. V posledných rokoch som pozorne sledoval cestu klubu a pokrok, ktorý dosiahol,“ vyhlásil nemecký tréner. Informovala agentúra dpa.

Premier League

    Matthias Jaissle.
    Matthias Jaissle.
    Je to pre neho neuveriteľná česť. Newcastle povedie nemecký tréner
    dnes 20:37
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