Wirtz sa musí v Liverpoole naďalej zlepšovať, vraví Matthäus po jeho prvom góle

Florian Wirtz
Florian Wirtz (Autor: TASR/AP)
TASR|30. dec 2025 o 13:11
Gólové suchoty ukončil po štyroch mesiacoch.

Bývalého nemeckého futbalového reprezentanta Lothara Matthäusa potešilo, že Florian Wirtz si otvoril gólový účet v FC Liverpool.

Majster sveta z roku 1990 však tvrdí, že letná posila úradujúceho anglického šampióna sa musí naďalej zlepšovať.

„Florian po štyroch mesiacoch ukončil gólové suchoty v Liverpoole. Musí však ešte tvrdo pracovať na tom, aby mal v novom tíme takú pozíciu ako v minulosti v Leverkusene, aby sa dostal k zahrávaniu priamych a pokutových kopov," uviedol Matthäus pre Sky TV.

Wirtz sa počas uplynulého víkendu strelecky presadil v dueli proti Wolverhamptonu Wanderers, poslednému tímu tabuľky najvyššej anglickej súťaže.

