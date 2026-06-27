Veľký skok francúzskeho tínedžera. Z materského klubu prestúpil do Manchestru City

Francúzsky futbalový klub ESTAC Troyes v sobotu informoval o odchode Mathysa Detourbeta do kádra Manchestru City.
Rodák z Troyes a odchovanec klubu v uplynulej sezóne prispel k návratu do najvyššej súťaže.
Po podpísaní zmluvy bude podľa denníka L'Equipe v nasledujúcej sezóne hosťovať v AS Monaco.
Devätnásťročný krídelník bol súčasťou akadémie Troyes od ôsmich rokov. V uplynulom ročníku strelil tri góly a pridal päť asistencií.
Klub sa aj jeho zásluhou vrátil medzi francúzsku elitu po trojročnej absencii. „Citizens" mali za jeho služby zaplatiť 25 miliónov eur.
Troyes patrí od septembra 2020 do portfólia City Football Group (CFG). Pod spoločnosť patrí okrem Manchestru City a francúzskeho klubu aj španielska Girona, talianske Palermo či americký klub New York City.
ManCity prevzali investori z Abú Zabí v roku 2008 a CFG založili o päť rokov neskôr, pripomenula agentúra AP.