Zidaneho hlavička mohla mať vážnejšie následky. Materazzi prehovoril po rokoch

Zinedine Zidane a Marco Materazzi.
Zinedine Zidane a Marco Materazzi. (Autor: X / Madrid Sports)
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ČTK|12. nov 2026 o 16:51
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Taliansko následne získalo titul po víťazstve v penaltovom rozstrele.

Bývalý taliansky obranca Marco Materazzi uviedol, že tragická smrť španielskeho futbalistu Jesúsa de Miguela po zrážke so súperom mu pripomenula jeho známy incident so Zinédinom Zidanom vo finále majstrovstiev sveta v roku 2006.

V rozhovore pre denník Gazzetta dello Sport povedal, že je vďačný za to, že po údere hlavou od francúzskeho kapitána neutrpel vážne zranenia. 

„Po smrti Jesúsa de Miguela ďakujem Bohu, že sa mi nič nestalo,“ uviedol Materazzi. Futbalista Tenerife zomrel minulý týždeň po tom, ako sa počas zápasu druhej španielskej ligy zrazil s brankárom FC Andorra Jesúsom Owonom. 

V jednom z najkontroverznejších momentov v histórii majstrovstiev sveta pred dvadsiatimi rokmi udrel hviezdny francúzsky stredopoliar Zidane Materazziho, ktorý ho provokoval, hlavou do hrude.

Za tento incident bol vylúčený. Taliansko následne získalo titul po víťazstve v penaltovom rozstrele. 

Zidane v súčasnosti pôsobí ako tréner francúzskej reprezentácie a vo štvrtok sa so svojimi zverencami predstaví v Miláne v zápase Ligy národov proti Taliansku.

Minulý mesiac uviedol, že na svoju „hlavičku“ nie je pyšný, ale neľutuje ju.

Reprezentácie

Zinedine Zidane a Marco Materazzi.
Zinedine Zidane a Marco Materazzi.
Zidaneho hlavička mohla mať vážnejšie následky. Materazzi prehovoril po rokoch
dnes 16:511
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