Weiss ho chcel, no bál sa. Dnes je na vrchole a Slovan má problém, ktorý roky nepoznal

Zvyčajne má v tvári jemný úsmev. Keď hovorí, vyžaruje z neho absolútny pokoj.
„Mám najlepšiu prácu na svete,“ vyhlásil Matej Trusa. Hoci má iba 25 rokov, futbal mu už priniesol množstvo radosti, ale aj bolesti. Za sebou má tri vážne zranenia, dvakrát mu zlomili tú istú nohu.
V aktuálnej sezóne však prežíva jedno z najlepších období kariéry. V priemere strelí gól každých deväťdesiat minút.
S deviatimi presnými zásahmi je útočník Dunajskej Stredy najlepším strelcom Niké ligy. K tomu pridal aj tri asistencie.
V prvých dvoch sezónach v drese DAC nastrieľal vždy minimálne desať ligových gólov, čo je na slovenské pomery slušná vizitka. Potvrdzuje, že keď je zdravý, patrí medzi najnebezpečnejších a najproduktívnejších útočníkov súťaže.
Jeho príbeh je však aj o tom, koľko prekážok musel prekonať, aby sa opäť dostal na vrchol.
Dvakrát mu zlomili tú istú nohu
Trusa sa narodil v Michalovciach, kde začínal s futbalom hneď za rodnou záhradou. V miestnom MFK Zemplín sa postupne vypracoval na kľúčového hráča a jeden z najväčších talentov slovenského futbalu.
V septembri 2019 však prišla prvá veľká rana. Po nešetrnom zákroku súpera utrpel zlomeninu oboch kostí pravej nohy.
Mal iba osemnásť rokov. Zlomené obe kosti predkolenia si vyžiadali operáciu, pri ktorej mu lekári vložili do kosti 37-centimetrovú tyč.
Na trávniky sa vrátil až po jedenástich mesiacoch. Ťažké zranenie ho však nezastavilo.
Výkonmi v slovenskej reprezentácii do 21 rokov, za ktorú strelil deväť gólov v pätnástich zápasoch, si vypýtal prestup do českého veľkoklubu Viktoria Plzeň.
V jej drese oslávil aj zisk majstrovského titulu, no nedostával toľko priestoru, koľko potreboval.
Slovan? Neveril si
Prechádzal náročným obdobím, bojoval s vlastnými očakávaniami aj tlakom. Neskôr priznal, že podľahol „falošným ilúziám“.
Po hosťovaní v Hradci Králové sa rozhodol pre návrat na Slovensko. Zaujímavosťou je, že mohol skončiť aj v Slovane Bratislava.
VIDEO: Trusa a jeho deň počas pôsobenia v Dunajskej Strede
Tréner Vladimír Weiss mal o Trusu záujem už v čase, keď pôsobil v Michalovciach. Ďalšia možnosť zamieriť na Tehelné pole sa naskytla počas jeho angažmánu vo Viktorii Plzeň, odkiaľ mohol prísť na hosťovanie.
Vtedy však vnímal Slovan ako veľkoklub porovnateľný s Plzňou a neveril, že by sa v silnej konkurencii dokázal presadiť. Napokon si vybral inú cestu.
V lete 2023 prestúpil do Dunajskej Stredy a toto spojenie zafungovalo prakticky okamžite. Hneď v prvej sezóne nastrieľal dvanásť ligových gólov a stal sa miláčikom tribún.
Lenže zdravotné problémy sa vrátili. V auguste 2025 mu počas zápasu v Prešove po tvrdom súboji opäť zlomili pravú nohu, tentoraz píšťalu.
Prišla ďalšia rana
Nepríjemné zranenie utrpel priamo pred očami svojich rodičov.
A keď sa už zdalo, že najhoršie má za sebou, prišla ďalšia rana. Sotva sa zotavil zo zlomeniny, vykĺbil si rameno. Aj toto zranenie ho vyradilo na ďalšie mesiace.
V dvadsiatich piatich rokoch tak má za sebou už tri vážne zranenia. Pri návratoch mu pomáha aj mentálny kouč. Dôležitú úlohu v jeho živote zohráva viera.
„Pred každým zápasom sa pomodlím, pred domácim zájdem do kostola. Viem, že mi to pomáha v mojej kariére aj celkovo v živote,“ vravel Trusa.
Po približne polročnej pauze sa v roku 2026 vrátil na trávniky. A jeho návrat pripomína rozprávku.
V sezóne 2026/2027 predvádza životnú formu. S deviatimi gólmi ťahá ofenzívu Dunajskej Stredy a svojimi výkonmi si vypýtal aj pozornosť reprezentačného trénera Vladimíra Weissa.
Ten už avizoval, že Trusu povolá na najbližší reprezentačný zraz pred zápasmi Ligy národov.
Ramadan je najproduktívnejší
Trusa však nie je jedinou výraznou individualitou Dunajskej Stredy.
V tabuľke strelcov mu na druhom mieste dýcha na chrbát spoluhráč Ammar Ramadan, ktorý má na konte osem gólov.
Sýrsky stredopoliar je zároveň najlepším nahrávačom Niké ligy. Pripravil osem gólov a so súčtom osem gólov a osem asistencií je aj najproduktívnejším hráčom súťaže.
V kanadskom bodovaní, ktoré predstavuje súčet gólov a asistencií, nasleduje Trusa a tretí je žilinský futbalista Michal Faško s bilanciou päť gólov a päť asistencií.
Ramadan pritom nedominuje iba v tradičných štatistikách.
Podľa hodnotenia špecializovaného portálu Sofascore je najlepším hráčom celej súťaže. Ako jediný dosiahol priemernú známku na úrovni osmičky, čím sa dostal do takzvaných modrých čísel. Je tiež najkreatívnejším hráčom Niké ligy.
Vytvoril spoluhráčom jedenásť veľkých gólových príležitostí, čo je najviac zo všetkých hráčov. Lídrom súťaže je aj v počte kľúčových prihrávok, ktorých nazbieral 35.
Ani v jednej z týchto dvoch štatistík sa pritom nenachádza žiadny futbalista Slovana Bratislava v prvej desiatke.
Slovan zaostáva aj v driblingoch
Zaujímavé je aj poradie hráčov podľa počtu úspešných driblingov.
Lídrom Niké ligy je Eynel Soares z Trenčína, ktorý ich zvládol 21. Druhý je Erik Daniel zo Skalice s dvadsiatimi úspešnými driblingami a tretie miesto patrí Ramadanovi.
Najlepší zo Slovana? Suleiman Camara je až na štrnástom mieste s jedenástimi úspešnými driblingami. Individuálne štatistiky tak odhaľujú zaujímavý obraz súťaže.
Kým v Dunajskej Strede majú dvoch hráčov na čele tabuľky strelcov a Ramadan dominuje aj v ďalších ofenzívnych ukazovateľoch, futbalisti úradujúceho majstra v mnohých rebríčkoch výrazne zaostávajú.
Dunajská Streda má pritom lídra aj na opačnom konci ihriska.
Brankár Leandro Filipe De Almeida Dornelles je najlepší v počte minút bez inkasovaného gólu. Jeho séria trvala 314 minút.
Zároveň vedie poradie brankárov podľa počtu zápasov s čistým kontom. Súperom nedovolil skórovať v šiestich stretnutiach.
Kedysi mal Slovan dvoch kráľov strelcov
Ešte v minulej sezóne vyzerali individuálne štatistiky Slovana úplne inak.
Niké liga mala v ročníku 2024/2025 dvoch kráľov strelcov. Tigran Barseghyan a David Strelec nastrieľali zhodne po dvadsať gólov.
Obaja obliekali dres Slovana. Od návratu klubu na Tehelné pole na jar 2019 získal Slovan vždy majstrovský titul.
A v každej z týchto sezón mal v elitnej desiatke najlepších ligových strelcov minimálne dvoch hráčov.
Súčasný Slovan? Situácia je diametrálne odlišná. V prvej desiatke najlepších strelcov nemá ani jedného futbalistu. Jeho najlepší kanonieri dali iba po štyri góly. A nejde len o zakončenie.
Ak sa pozrieme na kanadské bodovanie, teda súčet gólov a asistencií, ani v tomto rebríčku nemá úradujúci majster zastúpenie v elitnej desiatke.
Je to výrazný kontrast oproti predchádzajúcim sezónam, keď hráči Slovana pravidelne patrili medzi najproduktívnejšie individuality súťaže.
Ramadan vedie
Samotné individuálne štatistiky, samozrejme, neurčujú kvalitu celého mužstva. Futbal je kolektívny šport a výkony hráčov ovplyvňujú aj ich úlohy, herný systém či minutáž.
Rozdiely sú však natoľko výrazné, že ich nemožno prehliadnuť. Ramadan vedie v produktivite, asistenciách, vytvorených veľkých šanciach aj kľúčových prihrávkach.
Trusa je najlepším strelcom. Soares kraľuje driblingom a brankár Dunajskej Stredy Dornelles má najviac čistých kont.
Slovan, ktorý v predchádzajúcich rokoch dominoval nielen v tabuľke, ale aj v individuálnych štatistikách, tentoraz svojich lídrov medzi najlepšími hľadá márne.
A práve Trusa je jedným z najvýraznejších symbolov tejto zmeny.
Útočník, ktorý v minulosti neveril, že by sa dokázal presadiť v Slovane, dnes patrí medzi najväčšie hviezdy Niké ligy.
Napriek trom vážnym zraneniam strieľa góly s pravidelnosťou, ktorú mu môžu závidieť aj hráči úradujúceho majstra.