Český klub si poistil mladého Slováka. Podpísal s ním viacročný kontrakt

Slovenský futbalista Matej Riznič predĺžil zmluvu v Tepliciach. Severočeský klub na webe uviedol, že dvadsaťdvaročný ľavý obranca podpísal dlhoročný kontrakt.
"Za posledný rok urobil obrovský výkonnostný posun a vyrástol v jednom z kľúčových hráčov nášho tímu.
Má stále veľký priestor na ďalší rozvoj a veríme, že práve v Tepliciach bude vo svojom raste pokračovať. Je pre nás veľmi dôležité, že sme si jeho služby dokázali poistiť aj do ďalších rokov," povedal športový riaditeľ klubu Štefan Vachoušek.
Riznič prišiel do Teplíc pred rokom z FC Petržalka. Hoci dovtedy hral iba druhú slovenskú ligu, čoskoro sa stal dôležitým hráčom základnej zostavy "Sklárov". V českej najvyššej súťaži zatiaľ nazbieral 33 štartov.