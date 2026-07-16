Michalovce zlomili útočníka až na tretí pokus. Na Slovensko prišiel prvýkrát pred 15 rokmi

Druhou letnou posilou futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce sa stal útočník Elvis Mashike Sukisa.
Tridsaťdvaročný zakončovateľ, ktorý naposledy pôsobil v Komárne, podpísal so žlto-modrými ročnú zmluvu.
Útočník z Konžskej demokratickej republiky sa do tréningového procesu pod vedením Antona Šoltisa zapojil v minulom týždni a zasiahol aj do prípravného zápasu s Bukovynou Černovice, proti ktorej odohral 30 minút.
„Myslím si, že štýl, akým hrá Zemplín, mi bude vyhovovať. Mojím osobným cieľom je strieľať góly, to sa odo mňa aj bude očakávať.
Na prvom mieste sú však tímové ambície. Chcem mužstvu pomôcť najviac ako sa dá. Verím, že fanúšikovia, tréneri aj vedenie klubu budú s mojimi výkonmi spokojní,“ uviedol Mashike Sukisa pre web nikéligistu.
Na Slovensko prišiel prvýkrát pred 15 rokmi a najvyššiu slovenskú súťaž si už zahral vo farbách Zlatých Moraviec (8 zápasov/0 gólov), Senice (16/7), Žiliny (3/0) a Komárna (29/5).
Počas svojej bohatej kariéry pôsobil aj v Azerbajdžane, Severnom Macedónsku, Česku či na Malte. Michalovčania mali o Sukisu záujem už v minulosti, zlomili ho až na tretí pokus.
„Dvakrát sme už boli dohodnutí, aj zmluvy boli nachystané, no zakaždým to z nejakého dôvodu nevyšlo. Som veľmi šťastný, že sa to teraz konečne podarilo.
Zemplín som sledoval dlhodobo, takisto aj klub sledoval mňa. Teším na pôsobenie v Michalovciach,“ povedala najnovšia akvizícia žlto-modrých.