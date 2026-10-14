Musím sa kontrolovať, vravel Martinez. Vedenie Man United schytáva kritiku aj z kabíny

Tréner futbalistov Atletica Madrid Diego Simeone priznal, že utorkový duel 2. kola Ligy majstrov proti Manchestru United bol náročný pre všetkých v klube.
Kapitánovi Kokemu totiž ešte v ranných hodinách pred zápasom zomrela mama, hráči absolvovali pred stretnutím minútu ticha a domáci nastúpili s čiernymi páskami na rukách.
Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko odohral pri výhre 2:0 celý zápas a patril k najlepším hráčom na ihrisku.
Tréner United Michael Carrick sľuboval fanúšikom reakciu od hráčov, ktorí zatiaľ v domácej súťaži vyhrali len jeden duel a počas víkendu remizovali s oslabeným Tottenhamom 1:1.
Po najhoršom štarte do Premier League za uplynulých 40 rokov však prišiel zlý začiatok aj v dueli v Madride.
VIDEO: Zostrih zápasu Atletico - Man United
Atleticu stačilo na strelenie otváracieho gólu 53 sekúnd. Alex Baena sa dostal k lopte za obranu a prihrávkou našiel Pabla Barriosa, ktorý skóroval aj s prispením Aydena Heavena. Po góle ukázal pomocou prstov číslo šesť, ktoré nosí na drese Koke.
„Vedel som, že ak sa mi podarí dať gól, spravím toto gesto. Víťazstvo venujem celej jeho rodine, táto správa nás zasiahla a bol to pre nás náročný deň. Podarilo sa nám dať rýchly gól a zápas sme potom vedeli kontrolovať oveľa jednoduchšie,“ povedal Barrios podľa agentúry AFP.
„Červených diablov“ môžu mrzieť nepremenené príležitosti Bryana Mbeuma z prvého dejstva či brvno Bruna Fernandesa. V konečnom dôsledku však ich výkon nebol na úrovni semifinalistu minulého ročníka.
Obranca United Lisandro Martinez obrátil po zápase svoju kritiku na vedenie klubu.
„V minulej sezóne sme odviedli fantastickú prácu a čakali by sme viac od ľudí na vyšších miestach. Musím sa kontrolovať, ale určite by som očakával viac investícií.
Ako hráči sa určite musíme zlepšiť, ale dôležitá je aj skladba kádra, ktorý je potom pripravený na zápasy akým bol tento. Je jednoduché zvaliť vinu na trénera a hráčov, no treba sa pozrieť aj na ostatné oblasti,“ povedal majster sveta spred štyroch rokov v pozápasovom rozhovore.
Tréner Carrick na tlačovej konferencii už vedel o jeho vyjadreniach, no príliš ich nechcel rozoberať. „Niečo som počul, no s emóciami, ktoré prežívam po prehratom zápase, nie je správne sa o tom rozprávať,“ povedal Carrick a aj napriek zlým výsledkom opäť pripomenul, že hráči pracujú ako súdržná skupina.
Zároveň upriamil pozornosť na nedeľný zápas na pôde Leedsu United, jedného z rivalov.
Atletico bude chcieť v La Lige natiahnuť víťaznú sériu na päť stretnutí, v sobotu sa predstaví na pôde Espanyolu Barcelona.
Bývalý anglický reprezentant a televízny komentátor Rooney kritizoval výroky Martineza priamo v Madride.
"Toto tím úplne roztrhá. Je to neúctivé voči spoluhráčom. Hovorí, že jeho spoluhráči nie sú dosť dobrí. Snažil sa hovoriť v mene hráčov, ale urobil to zlým spôsobom, "poukázala ikona United.