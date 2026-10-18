Argentínskeho majstra sveta odniesli na nosidlách. Budem späť o niekoľko týždňov, hovorí

Brankár anglického futbalového klubu Chelsea Emiliano Martinez absolvoval operáciu po nepríjemnom strete hlavou s obrancom Jarradom Branthwaiteom z Evertonu.
Podľa vlastných slov sa 34-ročný Argentínčan o niekoľko týždňov vráti späť do súťažného diania.
V bránke ho nahradil 21-ročný Belgičan Mike Penders. Chelsea zvíťazila 2:0 vďaka dvom gólom Portugalčana Pedra Neta.
VIDEO: Zostrih zápasu Everton - Chelsea
Argentínskeho majstra sveta niekoľko minút na trávniku ošetrovali a napokon ho na nosidlách odviezli do nemocnice.
Anglické médiá uviedli, že si pri tomto strete zlomil čeľusť. „Operácia dopadla dobre. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali a udržali čisté konto. Budem späť o niekoľko týždňov,“ cituje agentúra DPA brankára Chelsea.