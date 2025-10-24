Oporou obce pri Poľsku je 45-ročný stredopoliar. V Bardejove odštartoval aj trénerskú kariéru

GABOLTOV. Gaboltov je obec s niečo vyše päťsto obyvateľmi, ležiaca na severovýchode Slovenska, len tri kilometre od hraníc s Poľskom. Tamojší futbalisti pôsobia v 6. lige – skupina Šarišská, dospelí VsFZ. V súťaži sa pohybujú v strede tabuľky, no spokojní byť nemôžu. Bodové rozdiely smerom nadol sú minimálne, a tak je stále o čo hrať.
Jednou z opôr TJ Busov Gaboltov je 45-ročný stredopoliar Martin Vasiliak, ktorý má za sebou dlhú a úspešnú futbalovú kariéru. O svojom pôsobení na zelených trávnikoch hovorí:
„S futbalom som začínal v Bardejove ako šesťročný. Ako dorastenec som sa presunul do neďalekej Bardejovskej Novej Vsi, kde som pokračoval aj v seniorskom futbale (3. liga). Vojenskú službu som odohral vo VTJ Minerál Dubová.
Potom som prestúpil do Stropkova, neskôr späť do Bardejova (4. a 3. liga), potom do Svidníka (3. liga) a Vranova (3. liga). Nasledovala Beloveža (5. liga) a napokon Gaboltov (6. liga), kde pôsobím dodnes.“
Futbal v Gaboltove má svoje miesto a miestni fanúšikovia ním žijú. Ambície sú pred každým ligovým ročníkom vysoké a ani tentoraz tomu nebolo inak.
„V Gaboltove sme pred sezónou doplnili káder o kvalitu a mali sme aj smelšie ambície – chceli sme ponaháňať mužstvá bojujúce o postup,“ pokračuje Martin. „Začali sme výborným výkonom proti štvrtoligovému Partizánu v Slovnaft Cupe, kde sme po remíze 2:2 vypadli až po penaltách. No v súťaži prišli štyri smolné prehry, a tak sme museli upraviť naše ciele – sústredíme sa na stred tabuľky.“
Okrem hráčskej kariéry sa Martin Vasiliak vrátil aj do svojho materského klubu Partizán Bardejov, kde pôsobí ako asistent trénera. Spolu s Vladislavom Palšom a Jánom Čikošom Pavličkom sa snažia o návrat Partizána do tretej ligy.
Bardejovčania síce vstúpili do sezóny rozpačito, no mužstvo sa rýchlo stabilizovalo a dnes suverénne vedie tabuľku Majstrovstiev regiónu – 4. liga Východ.
„Pôsobím aj ako asistent trénera v Partizáne. Ponuku som dostal od mojich terajších kolegov, s ktorými som v minulosti čo-to odohral,“ vysvetľuje Vasiliak.
„Pravdu povediac, nevedel som, do čoho idem. Bardejovčania v minulej sezóne vypadli z 3. ligy, no na moje prekvapenie tu ostal veľmi kvalitný káder, ktorý sme ešte posilnili skúsenými hráčmi. Na mužstve už vidno rukopis trénera Vlada Palšu. Chlapci plnia naše pokyny a výsledky sa dostavili.“
„Ideme krok po kroku, od jedného súpera k druhému, s pokorou. Naše ciele nemôžu byť iné ako návrat späť do 3. ligy.“
Martin stíha trénovať v Partizáne a keď sa mu termíny neprekrývajú, zapája sa aj do tréningov v Gaboltove.
„Tam je tréningov menej, keďže chlapci sú pracovne vyťažení a niekedy sa nestretneme ani raz za týždeň,“ dodáva.
Futbal je síce veľkou súčasťou jeho života, no popri ňom si dokáže nájsť čas aj na oddych.
„Mimo športu veľa voľného času veľmi niet – z práce utekám na štadión a domov sa vraciam až večer. Ale vo voľnom čase si rád zájdem na chalupu, venujem sa rodinke a nevynechávam ani priateľov,“ uzatvára svoje rozprávanie Martin Vasiliak.