Doma hrajú v kŕči, vonku zbierajú body aj u favoritov. Klub z východu má na jeseň jasný cieľ

Bardejov, mesto v Prešovskom kraji, má bohatú históriu. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1241. Od roku 2000 je jeho stredoveké centrum zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Prvý futbalový klub na jeho území vznikol v roku 1922. V priebehu rokov sa menil aj jeho názov. V roku 1932 to bol ŠK Bardejov, v roku 1949 Sokol OSK Bardejov, v roku 1951 Sokol ČSSZ Bardejov, v roku 1953 Slavoj Bardejov a v roku 1962 TJ Partizán Bardejov.
V roku 1992 klub vystupoval pod názvom BSC JAS Bardejov a neskôr ako BŠK Bardejov. Na území mesta postupne vznikali aj ďalšie futbalové kluby. Niektoré zanikli, iné fungujú dodnes.
Po svojom vzniku v roku 1921 hrával bardejovský klub v regionálnych súťažiach. Menil sa nielen jeho názov, ale aj súťaže, v ktorých účinkoval. Bardejovčania dlhé roky pôsobili v druhej najvyššej československej súťaži.
Po vzniku Slovenskej republiky sa od roku 1994 predstavovali pod názvom BSC JAS v najvyššej slovenskej súťaži. Po štyroch rokoch z nej vypadli a následne si zahrali druhú, tretiu aj štvrtú ligu.
V súčasnosti Partizán Bardejov BŠK pôsobí v III. lige, skupine Východ. V aktuálnom ročníku sa pohybuje v strede tabuľky. Domáce zápasy hráva na zmodernizovanom štadióne s celkovou kapacitou 3 933 miest.
MARTIN VASILIAK (46) dlhodobo obliekal ako hráč dres Partizána Bardejov. Zahral si aj vo Svidníku, Bardejovskej Novej Vsi, Stropkove a Vranove nad Topľou. Kopačky na klinec ešte nezavesil a v súčasnosti je hráčom Gaboltova, ktorý účinkuje v VI. lige.
Zároveň pôsobí ako asistent trénera Palšu vo svojom materskom klube. So skúseným stredopoliarom, ktorý sa venuje aj trénerskej práci, sme sa rozprávali o jeho pôsobení v Partizáne i o tom, ako hodnotí účinkovanie mužstva v súťaži.
Skúste zhodnotiť účinkovanie Partizána v práve prebiehajúcom ročníku III. ligy.
Ako nováčik súťaže sme nechceli hrať o záchranu. Povedali sme si, že sme nepostúpili vyššie preto, aby sme sa zachraňovali, a tomu sme prispôsobili prípravu aj vhodné doplnenie mužstva.
S postavením v tabuľke dve kolá pred koncom jesennej časti sme ako realizačný tím spokojní, aj keď to mohlo byť aj lepšie.
V čom vidíte príčiny toho, že Bardejov hrá lepšie vonku ako doma?
Nezvládli sme domáce zápasy. Proti Medzevu sme vyhrávali, v 86. minúte sme však nepremenili pokutový kop, ktorým sme mohli zvýšiť na 2:1, a napokon sme prehrali 1:3.
Lokomotíva u nás vyhrala úplne zaslúžene, hoci sme mali bod na dosah. Zápas s Vranovom bol pre nás úplným výbuchom. Od tretej minúty sme vyhrávali, mali sme množstvo šancí, no napokon sme prehrali.
Vonku je to iná pesnička. Nevieme si vysvetliť, prečo hráme na súperových ihriskách s ľahkosťou a zbierame body aj u favoritov. V tabuľke vonkajších zápasov sme na prvom mieste.
Doma hráme v kŕči, v tabuľke domácich zápasov nám patrí až 12. miesto. Vyzerá to tak, že v domácich dueloch nevieme pracovať s psychikou. Aj v zápasoch, v ktorých vyhrávame, po inkasovanom góle herne upadneme a nedokážeme reagovať.
Nevieme, či je to tým, že chlapcom zväzuje nohy domáce publikum. Snažíme sa na tom pracovať.
V čom vidíte negatíva a, naopak, pozitíva vášho účinkovania v III. lige?
Pozitívami sú široký káder, dobrá partia, súdržnosť a pracovitosť. Dôležité je aj to, že sa chceme posúvať dopredu. K pozitívam patrí mladý kolektív, ktorý je vyskladaný z vlastných odchovancov. K negatívam sa nebudem vyjadrovať.
Aké sú vaše ciele v tomto ligovom ročníku? Kto je podľa vás favoritom súťaže a ktoré mužstvá sú naopak ašpirantmi na zostup?
Na jeseň chceme v posledných dvoch kolách získať ešte šesť bodov a zostať v kontakte s čelom tabuľky. Liga je vyrovnaná, čo potvrdzuje aj tabuľka.
Bodové rozdiely sú minimálne a mužstvá dokazujú, že každý môže vyhrať nad každým. Favoritov na postup je viac, ale asi najväčším je Lokomotíva Košice.
Tú by sme chceli naháňať a určite ju potrápiť. O zostupujúcich nechcem hovoriť.