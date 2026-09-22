Valjent zvažoval odchod z Mallorcy. V klube veľmi chceli, aby zostal a pomohol k postupu

Nová sezóna, nové ciele, iná liga, no rovnaké pôsobisko. Slovenský futbalový obranca Martin Valjent začal v drese RCD Mallorca už svoju deviatu sezónu, v ktorej má jeho tím jednoznačný cieľ vrátiť sa do najvyššej španielskej súťaže.
V rokoch 2019 a 2021 ho už dokázal splniť a sľubne sa rozbehol aj do prebiehajúceho ročníka 2026/2027.
Valjentov tím má zatiaľ za sebou šesť zápasov, v ktorých nazbieral 13 bodov a na lídra tabuľky Castellon má trojbodové manko.
„Sme približne tam, kde by sme chceli byť. Čo sa týka výkonov, tak ešte máme veľký priestor na zlepšenie. V doterajších zápasoch sme nehrali tak dominantne, ako by sme chceli. Nie je jednoduché hrať v tej lige. Navyše nám po minulej sezóne odišli asi 13 hráčov a približne toľko aj prišlo. To je veľká zmena. Dávame sa dokopy, no myslím si, že sme začali pozitívne,“ poznamenal Valjent.
Náročné leto so šťastným koncom
Ešte v januári 2025 predĺžil s Mallorcou zmluvu až do roku 2029, no po vypadnutí tímu z La ligy zvažoval možnosť odchodu. Napokon sa rozhodol zotrvať v klube, v ktorom pôsobí od roku 2018.
„Bolo to náročné leto. Mal som z toho ťažkú hlavu, no napokon som sa rozhodol pokračovať v klube a pomôcť mu k návratu do 1. ligy. Viem, že to bude ťažká sezóna, no po všetkých úvahách som usúdil, že to bude najlepšie rozhodnutie. V klube veľmi chceli, aby som zostal. To si vážim.
Pre mňa sú prvoradé výkony tímu a v tejto sezóne máme jednoznačne nastavené, čo chceme dosiahnuť,“ povedal Valjent, ktorý je zatiaľ štvrtý v počte odohratých zápasov v drese RCD Mallorca.
Futbal ako náboženstvo
Počas ôsmich rokov sa v Španielsku udomácnil a zblízka spoznal krajinu úradujúcich majstrov sveta, v ktorej je futbal náboženstvom.
„Fantasticky pracujú s mladými, je tam výrazná futbalová kultúra. To, ako robia futbal, je obdivuhodné a prejavuje sa to na klubovej aj reprezentačnej úrovni. Medzi prvou a druhou ligou je rozdiel v individuálnej kvalite. V nižšej súťaži je to bojovnejšie a viac behavé,“ zamyslel sa tridsaťročný obranca.
Späť v reprezentácii
Počas prvého asociačného termínu sezóny 2026/2027 sa v popradskom NTC pripojil k slovenskému tímu. Ten sa pod Tatrami pripravuje na štyri zápasy C-divízie Ligy národov.
Slovenská reprezentácia do nej vstúpi s jednoznačným cieľom - prebojovať sa do B-divízie.
Počas jedenástich dní nastúpi na prelome septembra a októbra na zápasy s Moldavskom (26. septembra o 20.45 h v Prešove), Kazachstanom (29. septembra o 20.45 h v Košiciach), Faerskými ostrovmi (2. októbra o 20.45 h v Tórshavne) a Moldavskom (6. októbra o 20.45 h v Kišiňove).
„Čakajú nás štyri ťažké a dôležité zápasy,“ uvedomuje si Valjent.
Do reprezentácie, ktorá ho za čias trénera Francesca Calzonu často prehliadala, sa tešil. Rovnako aj na zápasy na štadiónoch v Košiciach a v Prešove, v ktorých sa očakávajú zaplnené tribúny.
„Ešte som tam nehral, no spoluhráči mi vraveli, že tam bola vynikajúca atmosféra. Som rád, že máme možnosť hrať aj v Prešove a Košiciach. Ľudia tam futbal majú radi a určite nás prídu podporiť. Je na nás, aby sme potom na ihrisku predviedli výkon, po ktorom sa budeme radovať,“ dodal Valjent.