Novým vedúcim oddelenia náboru hráčov v českom futbalovom klube Sparta Praha bude Slovák Martin Petráš.
Majiteľ dvoch titulov so Spartou bude pôsobiť pod novým športovým riaditeľom Tomášom Sivokom.
Jeho úlohou bude vyberať nových hráčov do mužských profesionálnych tímov aj do akadémie.
Bývalý slovenský futbalový obranca a reprezentant, ktorý získal dva tituly v drese Sparty v sezónach 2002/2003 a 2004/2005, odohral v červenom drese 74 súťažných zápasov, v ktorých strelil šesť gólov.
Po skončení hráčskej kariéry sa stal futbalovým agentom, túto činnosť však už ukončil.
„Martin je človek, ktorého poznáme už roky a so Spartou dlhodobo spolupracoval aj externe. Má za sebou bohatú kariéru futbalistu aj agenta, počas ktorej získal cenné skúsenosti a množstvo kontaktov. Bude prepájať dátovú zložku s tradičným skautingom,“ hovorí športový riaditeľ AC Sparta Praha Tomáš Sivok.
Hlavným skautom zostáva Václav Černý starší. Novovzniknutú pozíciu vedúceho dátového náboru hráčov obsadí Kristián Flak, ktorý povedie súčasný tím dátových analytikov, v ktorom sám pôsobil dva roky.
Klub chce do budúcnosti personálne rozširovať celé oddelenie náboru hráčov.
Okrem interných klubových skautov pre A-tím (Václav Černý, Zdeněk Svoboda a Costa Nhamoinesu) a tímu skautov pre akadémiu spolupracuje klub s viacerými externými spolupracovníkmi naprieč Európou aj ďalšími kontinentmi.
Informácie priniesol na svojej oficiálnej stránke klub AC Sparta Praha.