Zotavuje sa po operácii. Tréner Celticu vynechal ligový zápas

Martin O'Neill.
Martin O'Neill. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. aug 2026 o 15:59
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Klub nezverejnil podrobnosti o zákroku.

Tréner futbalistov Celticu Glasgow Martin O'Neill vynechal nedeľný ligový zápas na pôde Kilmarnocku. Sedemdesiatštyriročný kouč sa naďalej zotavuje po zákroku v nemocnici.

O'Neill navštívil svoj tím v hoteli pred duelom na štadióne Rugby Park. Jeho asistent Shaun Maloney uviedol, že zdravotný stav severoírskeho trénera sa zlepšuje.

Celtic už počas týždňa informoval, že O'Neill v stredu podstúpil v nemocnici „menší zákrok“ a nasledujúci deň ho prepustili.

Klub nezverejnil podrobnosti o zákroku. O'Neill ešte pred ním viedol Celtic pri víťazstve nad Dundee v úvodnom kole novej sezóny škótskej Premiership.

V minulej sezóne priviedol tím k majstrovskému titulu po dramatickom víťazstve nad rivalom Hearts v záverečnom kole a získal s ním aj Škótsky pohár. Informovala o tom agentúra AFP.

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