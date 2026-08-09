Zotavuje sa po operácii. Tréner Celticu vynechal ligový zápas

Tréner futbalistov Celticu Glasgow Martin O'Neill vynechal nedeľný ligový zápas na pôde Kilmarnocku. Sedemdesiatštyriročný kouč sa naďalej zotavuje po zákroku v nemocnici.
O'Neill navštívil svoj tím v hoteli pred duelom na štadióne Rugby Park. Jeho asistent Shaun Maloney uviedol, že zdravotný stav severoírskeho trénera sa zlepšuje.
Celtic už počas týždňa informoval, že O'Neill v stredu podstúpil v nemocnici „menší zákrok“ a nasledujúci deň ho prepustili.
Klub nezverejnil podrobnosti o zákroku. O'Neill ešte pred ním viedol Celtic pri víťazstve nad Dundee v úvodnom kole novej sezóny škótskej Premiership.
V minulej sezóne priviedol tím k majstrovskému titulu po dramatickom víťazstve nad rivalom Hearts v záverečnom kole a získal s ním aj Škótsky pohár. Informovala o tom agentúra AFP.