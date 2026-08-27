Michalovce získali slovenského reprezentanta. Obranca sa vracia po ôsmich rokoch

Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Koscelník.
K najvýchodnejšiemu účastníkovi Niké ligy sa vrátil po ôsmich rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.
Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Koscelník pôsobil v 1. FC Slovácko, s ktorým mal ešte platnú zmluvu.
„Príchod do Michaloviec sa trošku komplikoval, ale som rád, že to vyšlo. Za poldruha roka, čo som bol v Slovácku, sa tam vymenilo veľa trénerov a nedostával som toľko príležitostí, koľko by som chcel, aby som sa mohol ukázať. Keď prišla ponuka od michalovského klubu, prial som si, aby sa to dotiahlo do dobrého konca. Som šťastný, že sa to podarilo,“ povedal Koscelník.
Za sebou má angažmány aj v Rakúsku a Holandsku, v slovenskej reprezentácii odohral 14 zápasov.
„Mojou túžbou je zabojovať o tie priečky, na ktorých boli Michalovce v nedávnych sezónach a popasovať sa o hornú šestku, čo je asi ten najväčší cieľ. Dôležité bude zbierať body. Môj osobný cieľ je odohrať čo najviac minút,“ dodal Koscelník.